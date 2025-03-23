Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250323/es-856028577.html
В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев
В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев - 23.03.2025, ПРАЙМ
В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев
Немецкие политики, использующие аргумент о намерении РФ вести войну с Европой для оправдания перевооружения ЕС, могут верить в это так же, как верят в то, что... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T16:50+0300
2025-03-23T17:07+0300
политика
германия
сша
европа
фридрих мерц
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
БЕРЛИН, 23 мар - ПРАЙМ. Немецкие политики, использующие аргумент о намерении РФ вести войну с Европой для оправдания перевооружения ЕС, могут верить в это так же, как верят в то, что мужчина в платье является женщиной, назвав такое мышление "сектантским". Такое заявление сделал РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель. Ранее в ходе дебатов о реформе наращивания госдолга лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц утверждал, что Россия ведет войну против Европы и Германии, а министр обороны Борис Писториус заявил, что Россия является главной угрозой европейской безопасности."Кто верит, что мужчина в платье – это женщина, тот может также верить, что Россия ведёт войну против Европы. Вероятно, это нечто вроде сектантского принуждения к признанию, при котором менее интеллигентные действительно верят в то, что говорят", - прокомментировал слова политиков Вайель. По его словам, создание внебюджетного фонда объемом в несколько сотен миллиардов евро приведет к снижению уровня жизни, повышению налогов и оттоку квалифицированных кадров из Германии."Эта политика диаметрально противоположна интересам Германии. Будущее федеральное правительство намерено таким образом продолжать прокси-войну, которую развязал "старший брат" в США, но, возможно, не хочет продолжать. На кону не только большое политическое влияние — действующие акторы получают возможность распоряжаться значительными денежными средствами", - добавил депутат. Ранее в ФРГ были приняты поправки в конституцию, позволяющие правительству значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру, а также выделить Украине дополнительную военную помощь в объеме 3 миллиардов евро.Ранее Мерц заявлял о планах существенно увеличить финансирование расходов на оборону и создать специальный фонд для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.Медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщала, что ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований, включив в соглашение финансирование климатических проектов на сумму 100 миллиардов евро.Информация о планах провести реформу появилась вскоре после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Мерц, обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, ссылался на решения американских властей, однако критики данной инициативы считают, что он обманул избирателей, обещавших до выборов в бундестаг выступать против повышения госдолга.
https://1prime.ru/20250323/germaniya-856027843.html
германия
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сша, европа, фридрих мерц, ес
Политика, ГЕРМАНИЯ, США, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, ЕС
16:50 23.03.2025 (обновлено: 17:07 23.03.2025)
 
В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев

Вайель: кто считает мужчину в платье женщиной, поверит и в нападение РФ на ЕС

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕРЛИН, 23 мар - ПРАЙМ. Немецкие политики, использующие аргумент о намерении РФ вести войну с Европой для оправдания перевооружения ЕС, могут верить в это так же, как верят в то, что мужчина в платье является женщиной, назвав такое мышление "сектантским". Такое заявление сделал РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель.
Ранее в ходе дебатов о реформе наращивания госдолга лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц утверждал, что Россия ведет войну против Европы и Германии, а министр обороны Борис Писториус заявил, что Россия является главной угрозой европейской безопасности.
"Кто верит, что мужчина в платье – это женщина, тот может также верить, что Россия ведёт войну против Европы. Вероятно, это нечто вроде сектантского принуждения к признанию, при котором менее интеллигентные действительно верят в то, что говорят", - прокомментировал слова политиков Вайель.
По его словам, создание внебюджетного фонда объемом в несколько сотен миллиардов евро приведет к снижению уровня жизни, повышению налогов и оттоку квалифицированных кадров из Германии.
"Эта политика диаметрально противоположна интересам Германии. Будущее федеральное правительство намерено таким образом продолжать прокси-войну, которую развязал "старший брат" в США, но, возможно, не хочет продолжать. На кону не только большое политическое влияние — действующие акторы получают возможность распоряжаться значительными денежными средствами", - добавил депутат.
Ранее в ФРГ были приняты поправки в конституцию, позволяющие правительству значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру, а также выделить Украине дополнительную военную помощь в объеме 3 миллиардов евро.
Ранее Мерц заявлял о планах существенно увеличить финансирование расходов на оборону и создать специальный фонд для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.
Медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщала, что ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований, включив в соглашение финансирование климатических проектов на сумму 100 миллиардов евро.
Информация о планах провести реформу появилась вскоре после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Мерц, обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, ссылался на решения американских властей, однако критики данной инициативы считают, что он обманул избирателей, обещавших до выборов в бундестаг выступать против повышения госдолга.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt
15:40
 
ПолитикаГЕРМАНИЯСШАЕВРОПАФридрих МерцЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала