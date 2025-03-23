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В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев

В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев - 23.03.2025, ПРАЙМ

В АдГ рассказали о "сектанском" мышлении немцев

Немецкие политики, использующие аргумент о намерении РФ вести войну с Европой для оправдания перевооружения ЕС, могут верить в это так же, как верят в то, что... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T16:50+0300

2025-03-23T16:50+0300

2025-03-23T17:07+0300

политика

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европа

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БЕРЛИН, 23 мар - ПРАЙМ. Немецкие политики, использующие аргумент о намерении РФ вести войну с Европой для оправдания перевооружения ЕС, могут верить в это так же, как верят в то, что мужчина в платье является женщиной, назвав такое мышление "сектантским". Такое заявление сделал РИА Новости зампредседателя парламентской группы по США и глава комитета партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) по делам ЕС Харальд Вайель. Ранее в ходе дебатов о реформе наращивания госдолга лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц утверждал, что Россия ведет войну против Европы и Германии, а министр обороны Борис Писториус заявил, что Россия является главной угрозой европейской безопасности."Кто верит, что мужчина в платье – это женщина, тот может также верить, что Россия ведёт войну против Европы. Вероятно, это нечто вроде сектантского принуждения к признанию, при котором менее интеллигентные действительно верят в то, что говорят", - прокомментировал слова политиков Вайель. По его словам, создание внебюджетного фонда объемом в несколько сотен миллиардов евро приведет к снижению уровня жизни, повышению налогов и оттоку квалифицированных кадров из Германии."Эта политика диаметрально противоположна интересам Германии. Будущее федеральное правительство намерено таким образом продолжать прокси-войну, которую развязал "старший брат" в США, но, возможно, не хочет продолжать. На кону не только большое политическое влияние — действующие акторы получают возможность распоряжаться значительными денежными средствами", - добавил депутат. Ранее в ФРГ были приняты поправки в конституцию, позволяющие правительству значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону и инфраструктуру, а также выделить Украине дополнительную военную помощь в объеме 3 миллиардов евро.Ранее Мерц заявлял о планах существенно увеличить финансирование расходов на оборону и создать специальный фонд для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.Медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) сообщала, что ХДС/ХСС и СДПГ достигли компромисса с партией "Зелёные" по вопросу увеличения государственных заимствований, включив в соглашение финансирование климатических проектов на сумму 100 миллиардов евро.Информация о планах провести реформу появилась вскоре после перепалки в Белом доме между Дональдом Трампом, Джей Ди Вэнсом и Владимиром Зеленским. Мерц, обосновывая необходимость повышения расходов на оборону, ссылался на решения американских властей, однако критики данной инициативы считают, что он обманул избирателей, обещавших до выборов в бундестаг выступать против повышения госдолга.

https://1prime.ru/20250323/germaniya-856027843.html

германия

сша

европа

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германия, сша, европа, фридрих мерц, ес