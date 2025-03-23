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Песков рассказал о перспективе установления добрососедских отношений с ЕС - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о перспективе установления добрососедских отношений с ЕС
Песков рассказал о перспективе установления добрососедских отношений с ЕС - 23.03.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о перспективе установления добрососедских отношений с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку европейцы... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T14:18+0300
2025-03-23T14:22+0300
политика
дмитрий песков
европа
россия
отношения
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку европейцы должны быть заинтересованы в мире, но говорят о продолжении войны."Ситуация, действительно, складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире. Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Также он отметил, что рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которым их видение укажет в сторону добрососедства с РФ."Рано или поздно там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - сказал Песков.По его словам, европейским странам сегодня приходится выходить из "зоны комфорта", но делают они это агрессивным и милитаристским способом."В городе "новый шериф". И "новый шериф" им говорит: ребята, я все буду делать, но вы оплачивайте. Давайте до 5% повышайте свои расходы на оборону, и тогда будем о чем-то говорить. И тут им приходится выходить из зоны комфорта, но они почему-то выходят из зоны комфорта вот таким весьма и весьма агрессивным милитаристским способом", - сказал Песков.Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно."Мы слышим заявления господина Макрона о "ядерном зонтике" для Европы, что тоже звучит весьма и весьма опасно", - сказал Песков.При этом он подчеркнул, что Европа сейчас говорит о милитаризации себя и хочет тратить средства на это вместо развития здравоохранения и инфраструктуры."Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя, и говорит о том, откуда найти 800 миллиардов евро, чтобы потратить. Не потратить эти деньги на здравоохранение, на развитие инфраструктуры, а они хотят это потратить на милитаризацию. Парадоксально", - сказал Песков.Фрагмент интервью опубликован в воскресенье Telegram-канале Зарубина.
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дмитрий песков, европа, россия, отношения
Политика, Дмитрий Песков, ЕВРОПА, РОССИЯ, отношения
14:18 23.03.2025 (обновлено: 14:22 23.03.2025)
 
Песков рассказал о перспективе установления добрососедских отношений с ЕС

Песков: в ЕС появятся политические тяжеловесы, нацеленные на добрососедство с РФ

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал парадоксальной ситуацию с отношением Европы к урегулированию украинского конфликта, поскольку европейцы должны быть заинтересованы в мире, но говорят о продолжении войны.
"Ситуация, действительно, складывается парадоксальная. С одной стороны, Европа должна быть абсолютно заинтересована в мире. Но Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя", - сказал Песков в интервью журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Также он отметил, что рано или поздно в Европе появятся политические тяжеловесы, которым их видение укажет в сторону добрососедства с РФ.
"Рано или поздно там должны же прийти какие-то тяжеловесы политические, которые имеют политическое видение будущего. А это политическое видение им укажет в сторону добрососедства с Россией", - сказал Песков.
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По его словам, европейским странам сегодня приходится выходить из "зоны комфорта", но делают они это агрессивным и милитаристским способом.
"В городе "новый шериф". И "новый шериф" им говорит: ребята, я все буду делать, но вы оплачивайте. Давайте до 5% повышайте свои расходы на оборону, и тогда будем о чем-то говорить. И тут им приходится выходить из зоны комфорта, но они почему-то выходят из зоны комфорта вот таким весьма и весьма агрессивным милитаристским способом", - сказал Песков.
Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "ядерном зонтике" для Европы звучат весьма опасно.
"Мы слышим заявления господина Макрона о "ядерном зонтике" для Европы, что тоже звучит весьма и весьма опасно", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что Европа сейчас говорит о милитаризации себя и хочет тратить средства на это вместо развития здравоохранения и инфраструктуры.
"Европа говорит сейчас о войне и о том, как заниматься милитаризацией самой себя, и говорит о том, откуда найти 800 миллиардов евро, чтобы потратить. Не потратить эти деньги на здравоохранение, на развитие инфраструктуры, а они хотят это потратить на милитаризацию. Парадоксально", - сказал Песков.
Фрагмент интервью опубликован в воскресенье Telegram-канале Зарубина.
 
ПолитикаДмитрий ПесковЕВРОПАРОССИЯотношения
 
 
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