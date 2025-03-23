https://1prime.ru/20250323/frantsiya-856029002.html
"Не стесняются". Журналистов удивило отношение французов к Путину и Украине
"Не стесняются". Журналистов удивило отношение французов к Путину и Украине - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Не стесняются". Журналистов удивило отношение французов к Путину и Украине
Многие офицеры ВС Франции в отставке публично подвергают критике проукраинскую политику руководства страны и восхищаются курсом России и непосредственно ее... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T17:17+0300
2025-03-23T17:17+0300
2025-03-23T17:20+0300
политика
франция
владимир путин
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/38/763533831_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_83a5133119576ef9545ce1260d8bd596.jpg
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Многие офицеры ВС Франции в отставке публично подвергают критике проукраинскую политику руководства страны и восхищаются курсом России и непосредственно ее президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказывает публикация французского еженедельника Le Point.Как указывается в статье, "многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично высказывать сомнения относительно позиции Франции по украинскому конфликту". При этом в статье подчеркивается, что политический курс России импонирует в Пятой республике далеко не только отставникам - в поддержку Путина выступают и другие военные эксперты, и доктора политических наук, которые называют украинскую власть "ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию". При этом авторы статьи отмечают, что за последнее время не было заведено "ни одного дела о шпионаже военнослужащих Франции, перешедших на службу к Кремлю".Неделю назад Le Point восхищался тактикой Путина в диалоге с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждалось в статье, российская переговорная тактика позволила и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа".
https://1prime.ru/20250316/konflikt-855825912.html
франция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76353/38/763533831_165:0:2628:1847_1920x0_80_0_0_5a9869b14e5e4ba4e40ed0d2e5d082bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, владимир путин, россия, украина
Политика, ФРАНЦИЯ, Владимир Путин, РОССИЯ, УКРАИНА
"Не стесняются". Журналистов удивило отношение французов к Путину и Украине
Le Point: бывшие военные во Франции критикуют позицию страны по Украине
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ.
Многие офицеры ВС Франции в отставке публично подвергают критике проукраинскую политику руководства страны и восхищаются курсом России и непосредственно ее президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказывает публикация французского еженедельника Le Point
.
Как указывается в статье, "многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично высказывать сомнения относительно позиции Франции по украинскому конфликту".
При этом в статье подчеркивается, что политический курс России импонирует в Пятой республике далеко не только отставникам - в поддержку Путина выступают и другие военные эксперты, и доктора политических наук, которые называют украинскую власть "ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию".
При этом авторы статьи отмечают, что за последнее время не было заведено "ни одного дела о шпионаже военнослужащих Франции, перешедших на службу к Кремлю".
"Не Путин". Во Франции нашли зачинщика новой мировой войны
Неделю назад Le Point восхищался тактикой Путина в диалоге с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждалось в статье, российская переговорная тактика позволила и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа".