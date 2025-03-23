https://1prime.ru/20250323/frantsiya-856029002.html

"Не стесняются". Журналистов удивило отношение французов к Путину и Украине

"Не стесняются". Журналистов удивило отношение французов к Путину и Украине - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Не стесняются". Журналистов удивило отношение французов к Путину и Украине

Многие офицеры ВС Франции в отставке публично подвергают критике проукраинскую политику руководства страны и восхищаются курсом России и непосредственно ее... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T17:17+0300

2025-03-23T17:17+0300

2025-03-23T17:20+0300

политика

франция

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Многие офицеры ВС Франции в отставке публично подвергают критике проукраинскую политику руководства страны и восхищаются курсом России и непосредственно ее президентом Владимиром Путиным. Об этом рассказывает публикация французского еженедельника Le Point.Как указывается в статье, "многие отставные офицеры не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину и не стесняются публично высказывать сомнения относительно позиции Франции по украинскому конфликту". При этом в статье подчеркивается, что политический курс России импонирует в Пятой республике далеко не только отставникам - в поддержку Путина выступают и другие военные эксперты, и доктора политических наук, которые называют украинскую власть "ультракоррумпированной кликой с намеками на фашистскую идеологию". При этом авторы статьи отмечают, что за последнее время не было заведено "ни одного дела о шпионаже военнослужащих Франции, перешедших на службу к Кремлю".Неделю назад Le Point восхищался тактикой Путина в диалоге с президентом США Дональдом Трампом. Как утверждалось в статье, российская переговорная тактика позволила и расположить к себе Вашингтон, и "прощупать администрацию Трампа".

https://1prime.ru/20250316/konflikt-855825912.html

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франция, владимир путин, россия, украина