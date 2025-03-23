https://1prime.ru/20250323/germaniya-856027843.html

"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt

"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt

Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T15:40+0300

2025-03-23T15:40+0300

2025-03-23T15:45+0300

экономика

германия

потолок госдолга

молодежь

будущее

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об отмене потолка государственного долга и наращивании расходов на оборону, рассказывает ежедневник Welt."Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы", — поделился с газетой Леон Армтропф, комментируя свое затруднительное положение, в котором очутился как он, так и многие из его сверстников.С долгами, которые разрешил набирать Бундестаг, будет вынуждена расплачиваться немецкая молодежь, утверждается в статье."Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена, - пишет Welt. - <…> В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги".

https://1prime.ru/20250321/oborona-855999298.html

германия

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германия, потолок госдолга, молодежь, будущее