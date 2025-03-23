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"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt - 23.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt
"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt
Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:40+0300
2025-03-23T15:45+0300
экономика
германия
потолок госдолга
молодежь
будущее
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об отмене потолка государственного долга и наращивании расходов на оборону, рассказывает ежедневник Welt."Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы", — поделился с газетой Леон Армтропф, комментируя свое затруднительное положение, в котором очутился как он, так и многие из его сверстников.С долгами, которые разрешил набирать Бундестаг, будет вынуждена расплачиваться немецкая молодежь, утверждается в статье."Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена, - пишет Welt. - &lt;…&gt; В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги".
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германия, потолок госдолга, молодежь, будущее
Экономика, ГЕРМАНИЯ, потолок госдолга, молодежь, будущее
15:40 23.03.2025 (обновлено: 15:45 23.03.2025)
 
"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt

Welt: отмена потолка госдолга в Германии привела молодых немцев в отчаяние

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об отмене потолка государственного долга и наращивании расходов на оборону, рассказывает ежедневник Welt.
"Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы", — поделился с газетой Леон Армтропф, комментируя свое затруднительное положение, в котором очутился как он, так и многие из его сверстников.
С долгами, которые разрешил набирать Бундестаг, будет вынуждена расплачиваться немецкая молодежь, утверждается в статье.
Рейхстаг, Берлин, Германия
МВД Германии хочет вложить свыше €30 миллиардов в оборону, пишет Spiegel
21 марта, 17:12
"Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена, - пишет Welt. - <…> В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги".
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯпотолок госдолгамолодежьбудущее
 
 
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