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"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt
"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt
Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:40+0300
2025-03-23T15:40+0300
2025-03-23T15:45+0300
экономика
германия
потолок госдолга
молодежь
будущее
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об отмене потолка государственного долга и наращивании расходов на оборону, рассказывает ежедневник Welt."Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы", — поделился с газетой Леон Армтропф, комментируя свое затруднительное положение, в котором очутился как он, так и многие из его сверстников.С долгами, которые разрешил набирать Бундестаг, будет вынуждена расплачиваться немецкая молодежь, утверждается в статье."Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена, - пишет Welt. - <…> В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги".
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германия, потолок госдолга, молодежь, будущее
Экономика, ГЕРМАНИЯ, потолок госдолга, молодежь, будущее
"Германия будет затоплена". Немцев ужаснуло решение властей, пишет Welt
Welt: отмена потолка госдолга в Германии привела молодых немцев в отчаяние
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости.
Сегодня многие молодые немцы оказались дезориентированными, они не имеют понятие, как в будущем будут спасаться от долгов после решения немецких властей об отмене потолка государственного долга и наращивании расходов на оборону, рассказывает ежедневник Welt
.
"Конфликты, климат, гигантские налоговые платежи — у меня действительно больше нет никакой перспективы", — поделился с газетой Леон Армтропф, комментируя свое затруднительное положение, в котором очутился как он, так и многие из его сверстников.
С долгами, которые разрешил набирать Бундестаг, будет вынуждена расплачиваться немецкая молодежь, утверждается в статье.
МВД Германии хочет вложить свыше €30 миллиардов в оборону, пишет Spiegel
"Если молодежи повезет, то изменение климата, которое теперь стало отчасти необратимым, гарантирует, что Германия будет затоплена или опустошена, - пишет Welt. - <…> В ином случае немецкой молодежи придется вечно выплачивать долги".