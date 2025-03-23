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Глава МИД Никарагуа заявил о желании развивать отношения с Ираном - 23.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава МИД Никарагуа заявил о желании развивать отношения с Ираном
Глава МИД Никарагуа заявил о желании развивать отношения с Ираном - 23.03.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Никарагуа заявил о желании развивать отношения с Ираном
Глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о желании никарагуанских властей развивать с | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T00:22+0300
2025-03-23T00:22+0300
экономика
мировая экономика
энергетика
иран
тегеран
никарагуа
дональд трамп
мид
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ТЕГЕРАН, 23 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о желании никарагуанских властей развивать с Тегераном многовекторные отношения и сотрудничество в различных областях, заявил МИД Ирана. "Министр иностранных дел Никарагуа, подчеркнув решимость правительства своей страны укреплять отношения с Исламской Республикой Иран во всех двусторонних и многосторонних сферах, отметил важность более тесного сотрудничества между странами Юга для преодоления стоящих перед двумя странами и всем миром вызовов", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики. В свою очередь, глава МИД Ирана, как отмечается в заявлении, подчеркнул решимость Тегерана продолжать развитие отношений со странами Латинской Америки, в особенности с Никарагуа. Он подчеркнул необходимость продолжения реализации договоренностей между Тегераном и Манагуа для преодоления негативных действий США и Европы, в первую очередь, санкционного давления как на Иран, так и на Никарагуа. Еще в июне 2023 года при экс-президенте Ирана Эбрахиме Раиси Тегеран и Манагуа подписали три документа о сотрудничестве в юридической, торгово-экономической и медицинской сферах. За полгода до этого, в декабре 2022 года, страны подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере экономики, финансов и торговли. Иран находится под санкциями США с 1979 года, когда в республике произошла исламская революция, свергнувшая проамериканского шаха Мохаммада-Резу Пехлеви из династии Пехлеви. Усиление санкционного режима в отношении Ирана последовало в конце 2000-х годов из-за развития Ираном своей ядерной и ракетной программ. В 2015 году санкции с Ирана удалось снять благодаря заключению с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Никарагуа, в свою очередь, находится под американскими санкциями с 1985 года, позднее они отменялись и накладывались снова.
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40
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мировая экономика, иран, тегеран, никарагуа, дональд трамп, мид
Экономика, Мировая экономика, Энергетика, ИРАН, Тегеран, Никарагуа, Дональд Трамп, МИД
00:22 23.03.2025
 
Глава МИД Никарагуа заявил о желании развивать отношения с Ираном

Глава МИД Никарагуа Джентске заявил о желании властей страны развивать отношения с Ираном

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ТЕГЕРАН, 23 мар – ПРАЙМ. Глава МИД Никарагуа Вальдрак Джентске в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил о желании никарагуанских властей развивать с Тегераном многовекторные отношения и сотрудничество в различных областях, заявил МИД Ирана.
"Министр иностранных дел Никарагуа, подчеркнув решимость правительства своей страны укреплять отношения с Исламской Республикой Иран во всех двусторонних и многосторонних сферах, отметил важность более тесного сотрудничества между странами Юга для преодоления стоящих перед двумя странами и всем миром вызовов", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД республики.
В свою очередь, глава МИД Ирана, как отмечается в заявлении, подчеркнул решимость Тегерана продолжать развитие отношений со странами Латинской Америки, в особенности с Никарагуа. Он подчеркнул необходимость продолжения реализации договоренностей между Тегераном и Манагуа для преодоления негативных действий США и Европы, в первую очередь, санкционного давления как на Иран, так и на Никарагуа.
Еще в июне 2023 года при экс-президенте Ирана Эбрахиме Раиси Тегеран и Манагуа подписали три документа о сотрудничестве в юридической, торгово-экономической и медицинской сферах. За полгода до этого, в декабре 2022 года, страны подписали договор о всеобъемлющем сотрудничестве в сфере экономики, финансов и торговли.
Иран находится под санкциями США с 1979 года, когда в республике произошла исламская революция, свергнувшая проамериканского шаха Мохаммада-Резу Пехлеви из династии Пехлеви. Усиление санкционного режима в отношении Ирана последовало в конце 2000-х годов из-за развития Ираном своей ядерной и ракетной программ. В 2015 году санкции с Ирана удалось снять благодаря заключению с Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение иранской ядерной программы.
США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Никарагуа, в свою очередь, находится под американскими санкциями с 1985 года, позднее они отменялись и накладывались снова.
 
ЭкономикаЭнергетикаМировая экономикаИРАНТегеранНикарагуаДональд ТрампМИД
 
 
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