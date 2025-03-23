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Годовая инфляция в Молдавии составила 8,6%
Годовая инфляция в Молдавии составила 8,6% - 23.03.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в Молдавии составила 8,6%
Национальный банк Молдавии (НБМ) сообщил, что годовая инфляция в республике в феврале составила 8,6%, что превышает целевой показатель в 5%. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:20+0300
2025-03-23T15:20+0300
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КИШИНЕВ, 23 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии (НБМ) сообщил, что годовая инфляция в республике в феврале составила 8,6%, что превышает целевой показатель в 5%. "Годовая инфляция в феврале составила 8,6%, что на 0,5 процентного пункта ниже январского уровня. Это все еще выше верхней границы диапазона отклонения в ±1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка. НБМ уточняет, что динамика инфляции в феврале демонстрирует траекторию, которая соответствует прогнозируемым ожиданиям. Нацбанк уточнил, что баланс рисков в прогнозе инфляции сбалансирован, с "небольшим инфляционным краткосрочным уклоном и дезинфляционной траекторией до конца горизонта прогноза". Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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финансы, банки, молдавия, кишинев, нацбанк
Экономика, Финансы, Банки, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Нацбанк
Годовая инфляция в Молдавии составила 8,6%
НБМ: годовая инфляция в Молдавии составила 8,6% в феврале
КИШИНЕВ, 23 мар - ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии (НБМ) сообщил, что годовая инфляция в республике в феврале составила 8,6%, что превышает целевой показатель в 5%.
"Годовая инфляция в феврале составила 8,6%, что на 0,5 процентного пункта ниже январского уровня. Это все еще выше верхней границы диапазона отклонения в ±1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацбанка.
НБМ уточняет, что динамика инфляции в феврале демонстрирует траекторию, которая соответствует прогнозируемым ожиданиям.
Нацбанк уточнил, что баланс рисков в прогнозе инфляции сбалансирован, с "небольшим инфляционным краткосрочным уклоном и дезинфляционной траекторией до конца горизонта прогноза".
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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