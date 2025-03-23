https://1prime.ru/20250323/initsiativa-856027377.html

В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы

В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы

Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T15:05+0300

2025-03-23T15:05+0300

2025-03-23T15:05+0300

политика

черное море

дмитрий песков

дональд трамп

владимир путин

оон

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_70026ee9473d063e5d5a720553fb6c7d.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что детали возможного возобновления черноморской инициативы, о которых говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе предстоящих контактов между делегациями России и США."Предстоят непростые переговоры", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина.Песков также напомнил, что обязательства по черноморской сделке перед Россией не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш."Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков.Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки было прекращено с 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, из-за неисполнения западными странами своих обязательств.

https://1prime.ru/20250323/evropa-856026318.html

черное море

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

черное море, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, оон, украина