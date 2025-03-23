Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250323/initsiativa-856027377.html
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы
Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:05+0300
2025-03-23T15:05+0300
политика
черное море
дмитрий песков
дональд трамп
владимир путин
оон
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_0:141:3140:1907_1920x0_80_0_0_70026ee9473d063e5d5a720553fb6c7d.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что детали возможного возобновления черноморской инициативы, о которых говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе предстоящих контактов между делегациями России и США."Предстоят непростые переговоры", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина.Песков также напомнил, что обязательства по черноморской сделке перед Россией не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш."Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков.Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки было прекращено с 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, из-за неисполнения западными странами своих обязательств.
https://1prime.ru/20250323/evropa-856026318.html
черное море
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270321_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_b3144b01b7a30e412f39a5789c423455.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
черное море, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, оон, украина
Политика, Черное море, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, УКРАИНА
15:05 23.03.2025
 
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы

Песков: переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что детали возможного возобновления черноморской инициативы, о которых говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе предстоящих контактов между делегациями России и США.
"Предстоят непростые переговоры", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Песков также напомнил, что обязательства по черноморской сделке перед Россией не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков.
Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки было прекращено с 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, из-за неисполнения западными странами своих обязательств.
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
Песков рассказал о перспективе установления добрососедских отношений с ЕС
14:18
 
ПолитикаЧерное мореДмитрий ПесковДональд ТрампВладимир ПутинООНУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала