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В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы
Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T15:05+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Песков сообщал, что детали возможного возобновления черноморской инициативы, о которых говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе предстоящих контактов между делегациями России и США."Предстоят непростые переговоры", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина.Песков также напомнил, что обязательства по черноморской сделке перед Россией не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш."Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков.Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки было прекращено с 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, из-за неисполнения западными странами своих обязательств.
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черное море, дмитрий песков, дональд трамп, владимир путин, оон, украина
Политика, Черное море, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Владимир Путин, ООН, УКРАИНА
В Кремле оценили возможность возобновления черноморской инициативы
Песков: переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Переговоры по возможному возобновлению черноморской инициативы будут непростыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее Песков сообщал, что детали возможного возобновления черноморской инициативы, о которых говорили Владимир Путин и Дональд Трамп, будут обсуждаться в ходе предстоящих контактов между делегациями России и США.
"Предстоят непростые переговоры", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя возможное обсуждение черноморской инициативы. Видео было опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Песков также напомнил, что обязательства по черноморской сделке перед Россией не были выполнены, когда гарантом договоренностей выступал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Раньше, когда гарантом сделки по Черному морю выступал господин (генеральный секретарь ООН Антониу - ред.) Гуттереш, мы все наши обязательства выполнили, но обязательства по отношению к нам так и не были выполнены", - сказал Песков.
Черноморская инициатива, подписанная 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки было прекращено с 18 июля 2023 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, из-за неисполнения западными странами своих обязательств.
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