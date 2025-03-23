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В Иране нашли месторождения редкоземельного металла

В Иране нашли месторождения редкоземельного металла - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Иране нашли месторождения редкоземельного металла

Месторождения одного из редкоземельных металлов, сурьмы, примерно на 7 тысяч тонн были обнаружены на юго-востоке Ирана, этот металл используется при... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T00:55+0300

2025-03-23T00:55+0300

2025-03-23T00:55+0300

энергетика

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промышленность

иран

тегеран

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ТЕГЕРАН, 22 мар – ПРАЙМ. Месторождения одного из редкоземельных металлов, сурьмы, примерно на 7 тысяч тонн были обнаружены на юго-востоке Ирана, этот металл используется при производстве электроники и в оборонной промышленности, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на заявление иранской государственной организации по разработке и модернизации месторождений (IMIDRO). "Отчет IMIDRO показывает, что десятилетняя деятельность по разведке сурьмы в Иране наконец-то дала результаты – в Иране были обнаружены месторождения сурьмы в размере 7 тысяч тонн этого металла", - говорится в сообщении. Агентство отмечает, что сурьма используется при изготовлении полупроводников и аккумуляторов, а также в оборонной промышленности, в частности, при разработке "плазменного оружия". Как отмечает Fars, крупнейшие запасы сурьмы в Иране были обнаружены в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, по оценкам экспертов, в этой провинции находится до 10% мировых запасов сурьмы. Как передает Fars со ссылкой на эксперта по горнодобывающей промышленности Али Золкадра, сурьма может сыграть позитивную роль в сырьевом экспорте Ирана. Цитируя эксперта, агентство отмечает, что "экспорт этого ресурса следует использовать максимально эффективно", и что Иран может "значительно увеличить бюджетные поступления от ее экспорта". По мнению второго эксперта – Расула Насерния, иранским властям не следовало бы экспортировать именно "сырую сурьму" в другие страны, поскольку это невыгодно. По его словам, "разница между сырой сурьмой и сурьмой после первой стадии обработки составляет около 10 тысяч долларов за тонну".

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промышленность, иран, тегеран