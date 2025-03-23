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Иран и Россия продолжат усилия по созданию многополярного мирового порядка

Иран и Россия продолжат усилия по созданию многополярного мирового порядка - 23.03.2025, ПРАЙМ

Иран и Россия продолжат усилия по созданию многополярного мирового порядка

Иран и Россия продолжат усилия по формированию многополярного мирового порядка, в частности, активно сотрудничая в рамках ШОС и БРИКС, передает иранское... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T01:13+0300

2025-03-23T01:13+0300

2025-03-23T01:13+0300

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ТЕГЕРАН, 23 мар – ПРАЙМ. Иран и Россия продолжат усилия по формированию многополярного мирового порядка, в частности, активно сотрудничая в рамках ШОС и БРИКС, передает иранское госагентство IRNA. "Иран и Россия продолжат свои усилия по установлению справедливого и многополярного мирового порядка, что подразумевает сотрудничество в таких форматах, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, обе страны также будут работать над расширением этих международных институтов", - пишет в своей новостной заметке IRNA. Агентство отмечает, что обе страны находятся под санкциями Запада. Согласно прогнозу IRNA, многостороннее сближение России с Ираном продолжится.

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россия, мировая экономика, иран, тегеран, запад, шос