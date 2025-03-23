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Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей - 23.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250323/kara-murza-856021569.html
Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей
Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей - 23.03.2025, ПРАЙМ
Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей
Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T07:32+0300
2025-03-23T08:20+0300
экономика
россия
общество
рф
сша
москва
эван гершкович
владимир путин
нато
мосгорсуд
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и судебных документов. Ранее РИА Новости сообщало о том, что Кара-Мурза оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей. Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы Замоскворецкий районный суд, Советский районный суд города Омска, специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ГУФССП России выдали исполнительные листы в период с 23 октября 2024 года по 10 февраля 2025 года на общую сумму 274 тысячи 27 рублей 63 копейки, предметами исполнения являются штрафы - как вид наказания по делам об административном правонарушении. Также в распоряжении РИА Новости имеются документы, из которых следует, что Замоскворецкий районный суд 4 декабря 2023 года вынес постановление, согласно которому Кара-Мурза совершил административное правонарушение, так как не предоставил сведений об иноагентской деятельности. Кара-Мурза принял участие в заседании по ВКС и вину не признал. Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также Кара-Мурза - обладатель вида на жительство в США. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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россия, общество , рф, сша, москва, эван гершкович, владимир путин, нато, мосгорсуд, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, США, МОСКВА, Эван Гершкович, Владимир Путин, НАТО, Мосгорсуд, ВС РФ
07:32 23.03.2025 (обновлено: 08:20 23.03.2025)
 
Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей

Кара-Мурза погасил долг почти на 400 тысяч рублей, но остался должен 300 тысяч рублей

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и судебных документов.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что Кара-Мурза оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей.
Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной.
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме.
Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы Замоскворецкий районный суд, Советский районный суд города Омска, специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ГУФССП России выдали исполнительные листы в период с 23 октября 2024 года по 10 февраля 2025 года на общую сумму 274 тысячи 27 рублей 63 копейки, предметами исполнения являются штрафы - как вид наказания по делам об административном правонарушении.
Также в распоряжении РИА Новости имеются документы, из которых следует, что Замоскворецкий районный суд 4 декабря 2023 года вынес постановление, согласно которому Кара-Мурза совершил административное правонарушение, так как не предоставил сведений об иноагентской деятельности. Кара-Мурза принял участие в заседании по ВКС и вину не признал.
Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также Кара-Мурза - обладатель вида на жительство в США. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФСШАМОСКВАЭван ГершковичВладимир ПутинНАТОМосгорсудВС РФ
 
 
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