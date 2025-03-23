https://1prime.ru/20250323/kara-murza-856021569.html

Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей

Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей - 23.03.2025, ПРАЙМ

Кара-Мурза* погасил долг почти на 400 тысяч рублей

Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T07:32+0300

2025-03-23T07:32+0300

2025-03-23T08:20+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Участник обмена заключенными между Россией и странами НАТО Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом) погасил долг почти на 400 тысяч рублей, уплатив уголовный штраф, назначенный ему в качестве дополнительного наказания, но остался должен 300 тысяч рублей за административное правонарушение, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и судебных документов. Ранее РИА Новости сообщало о том, что Кара-Мурза оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей. Мосгорсуд в апреле 2023 года приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима, через три месяца первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор. В ходе судебных заседаний было установлено, что Кара-Мурза в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию о ВС РФ. Позднее в отношении него возбудили второе уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной. Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела были объединены в одно производство. Рассмотрение проходило в закрытом режиме. Согласно имеющимся данным, в отношении Кара-Мурзы Замоскворецкий районный суд, Советский районный суд города Омска, специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных действий и розыскных заданий ГУФССП России выдали исполнительные листы в период с 23 октября 2024 года по 10 февраля 2025 года на общую сумму 274 тысячи 27 рублей 63 копейки, предметами исполнения являются штрафы - как вид наказания по делам об административном правонарушении. Также в распоряжении РИА Новости имеются документы, из которых следует, что Замоскворецкий районный суд 4 декабря 2023 года вынес постановление, согласно которому Кара-Мурза совершил административное правонарушение, так как не предоставил сведений об иноагентской деятельности. Кара-Мурза принял участие в заседании по ВКС и вину не признал. Обмен между странами состоялся 1 августа 2024 года. В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США - Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также Кара-Мурза - обладатель вида на жительство в США. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных Россией граждан. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.*Физическое лицо, внесенное в список иноагентов

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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