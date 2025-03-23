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Россия нарастила импорт морепродуктов в Южную Корею - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Россия нарастила импорт морепродуктов в Южную Корею
Россия нарастила импорт морепродуктов в Южную Корею - 23.03.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт морепродуктов в Южную Корею
Южная Корея стала покупать больше российских морепродуктов: за февраль импорт вырос на 11%, до 73,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T07:17+0300
2025-03-23T08:07+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
южная корея
москва
сеул
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Южная Корея стала покупать больше российских морепродуктов: за февраль импорт вырос на 11%, до 73,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. При этом в годовом выражении объем закупок снизился на 6,7%. Всего по итогам 2024 года Сеул купил морепродуктов у Москвы на 897,5 миллиона долларов. Самыми востребованными у корейцев в феврале оказались ракообразные - их было импортировано на 35,6 миллиона долларов. Больше всего Корея покупала свежих и мороженых крабов, а также небольшой объем мороженых холодноводных креветок. Еще на 30,2 миллиона долларов было импортировано мороженой рыбы, больше всего минтая, трески, а также печени рыб, икры и молоки. Также на 3,9 миллиона Южная Корея приобрела у России филе и мяса рыбы, в основном минтая, и на 3,6 миллиона - сушеной или соленой рыбы. Также в небольших объемах Южная Корея покупала у РФ свежих морских ежей (281 тысяча долларов), а также мороженых каракатиц и кальмаров и других моллюсков (129 тысяч). Россия в феврале по объемам поставок морепродуктов в Южную Корею заняла второе место, тогда как в феврале 2024 года она занимала первую строчку. В тройку также вошли Китай - с 84,4 миллиона долларов и Норвегия - с 50 миллионами.
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бизнес, мировая экономика, южная корея, москва, сеул
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, СЕУЛ
07:17 23.03.2025 (обновлено: 08:07 23.03.2025)
 
Россия нарастила импорт морепродуктов в Южную Корею

Южная Корея стала покупать больше российских морепродуктов

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Южная Корея стала покупать больше российских морепродуктов: за февраль импорт вырос на 11%, до 73,8 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
При этом в годовом выражении объем закупок снизился на 6,7%. Всего по итогам 2024 года Сеул купил морепродуктов у Москвы на 897,5 миллиона долларов.
Самыми востребованными у корейцев в феврале оказались ракообразные - их было импортировано на 35,6 миллиона долларов. Больше всего Корея покупала свежих и мороженых крабов, а также небольшой объем мороженых холодноводных креветок.
Еще на 30,2 миллиона долларов было импортировано мороженой рыбы, больше всего минтая, трески, а также печени рыб, икры и молоки. Также на 3,9 миллиона Южная Корея приобрела у России филе и мяса рыбы, в основном минтая, и на 3,6 миллиона - сушеной или соленой рыбы.
Также в небольших объемах Южная Корея покупала у РФ свежих морских ежей (281 тысяча долларов), а также мороженых каракатиц и кальмаров и других моллюсков (129 тысяч).
Россия в феврале по объемам поставок морепродуктов в Южную Корею заняла второе место, тогда как в феврале 2024 года она занимала первую строчку. В тройку также вошли Китай - с 84,4 миллиона долларов и Норвегия - с 50 миллионами.
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВАСЕУЛ
 
 
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