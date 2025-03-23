https://1prime.ru/20250323/mask-856020740.html
Маск заявил о существовании в ЮАР партии, призывающей к геноциду белых
Маск заявил о существовании в ЮАР партии, призывающей к геноциду белых - 23.03.2025, ПРАЙМ
Маск заявил о существовании в ЮАР партии, призывающей к геноциду белых
Американский предприниматель Илон Маск заявил о существовании в ЮАР крупной политической партии, якобы призывающей к геноциду белого населения страны. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T01:22+0300
2025-03-23T01:22+0300
2025-03-23T01:22+0300
мировая экономика
экономика
общество
юар
москва
starlink
spacex
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856020740.jpg?1742682135
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил о существовании в ЮАР крупной политической партии, якобы призывающей к геноциду белого населения страны.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. После этого Маск задал ему вопрос, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности.
"Мало кто знает, что в ЮАР есть крупная политическая партия, которая активно выступает за геноцид белых. Видео ниже было (опубликовано - ред.) только вчера. Целая арена скандировала (лозунги - ред.) об убийстве белых людей. Месяц назад правительство ЮАР приняло закон, легализующий изъятие имущества у белых людей по своему усмотрению и без какой-либо оплаты. Где возмущение? Почему нет освещения в традиционных СМИ?" - написал Маск в социальной сети Х.
Он также прикрепил к своей публикации пост одного из пользователей Х, который поделился видео с мероприятия, где звучал лозунг, призывающий к насилию в отношении "буров (фермеров-африканеров) и белых фермеров".
"Starlink (система спутниковой связи - ред.) не может получить лицензию на работу в ЮАР просто потому, что я не темнокожий. Как это возможно?" - добавил предприниматель.
Маск в начале марта заявил, что он не темнокожий, поэтому спутниковый интернет Starlink его компании SpaceX не доступен в ЮАР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о работе спутниковой сети Starlink в ЮАР зашли в тупик.
юар
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , юар, москва, starlink, spacex
Мировая экономика, Экономика, Общество , ЮАР, МОСКВА, Starlink, SpaceX
Маск заявил о существовании в ЮАР партии, призывающей к геноциду белых
Маск заявил о существовании в ЮАР партии, призывающей к геноциду белых
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил о существовании в ЮАР крупной политической партии, якобы призывающей к геноциду белого населения страны.
В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. После этого Маск задал ему вопрос, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности.
"Мало кто знает, что в ЮАР есть крупная политическая партия, которая активно выступает за геноцид белых. Видео ниже было (опубликовано - ред.) только вчера. Целая арена скандировала (лозунги - ред.) об убийстве белых людей. Месяц назад правительство ЮАР приняло закон, легализующий изъятие имущества у белых людей по своему усмотрению и без какой-либо оплаты. Где возмущение? Почему нет освещения в традиционных СМИ?" - написал Маск в социальной сети Х.
Он также прикрепил к своей публикации пост одного из пользователей Х, который поделился видео с мероприятия, где звучал лозунг, призывающий к насилию в отношении "буров (фермеров-африканеров) и белых фермеров".
"Starlink (система спутниковой связи - ред.) не может получить лицензию на работу в ЮАР просто потому, что я не темнокожий. Как это возможно?" - добавил предприниматель.
Маск в начале марта заявил, что он не темнокожий, поэтому спутниковый интернет Starlink его компании SpaceX не доступен в ЮАР. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что переговоры о работе спутниковой сети Starlink в ЮАР зашли в тупик.