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Окружение Трампа насторожилось в отношении Илона Маска, передает NBC
Окружение Трампа насторожилось в отношении Илона Маска, передает NBC - 23.03.2025, ПРАЙМ
Окружение Трампа насторожилось в отношении Илона Маска, передает NBC
Окружение президента США Дональда Трампа выражает сомнения по поводу того, как часто дает американский предприниматель Илон Маск средствам массовой информации... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T13:40+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Окружение президента США Дональда Трампа выражает сомнения по поводу того, как часто дает американский предприниматель Илон Маск средствам массовой информации. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.Телеканал отмечает, что Маск, обладающий значительным влиянием, высказывает критические замечания относительно социального обеспечения, которые противоречат заявлениям Трампа и вызывают обеспокоенность у членов Республиканской партии."Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру (Маску - ред.) продолжать давать так много интервью СМИ", - сообщает NBC со ссылкой на четыре источника. Однако источник из Белого дома заявил, что высказывания Маска о социальном обеспечении никак не влияют на политику Трампа в этой области.Источник подчеркнул, что единственное, о чем стоит беспокоиться, - это слова и действия президента США. По его словам, администрация не планирует вносить изменения в систему социального обеспечения, но высказывания Маска могут вызывать беспокойство среди пенсионеров.Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США из-за его активного вмешательства в обсуждение законопроекта о финансировании федерального правительства, что создало угрозу шатдауна. NBC также сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение вызывают раздражение у некоторых приближенных к Трампу лиц, которые считают, что Маск ведет себя как "сопрезидент".
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дональд трамп, nbc, washington post, сша, илон маск
Политика, Дональд Трамп, NBC, Washington Post, США, Илон Маск
Окружение Трампа насторожилось в отношении Илона Маска, передает NBC
NBC: Окружение Трампа сомневается, что Маску стоит продолжать часто давать интервью в СМИ
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Окружение президента США Дональда Трампа выражает сомнения по поводу того, как часто дает американский предприниматель Илон Маск средствам массовой информации. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Телеканал отмечает, что Маск, обладающий значительным влиянием, высказывает критические замечания относительно социального обеспечения, которые противоречат заявлениям Трампа и вызывают обеспокоенность у членов Республиканской партии.
"Эти опасения натолкнули некоторых союзников Трампа на вопрос, стоит ли миллиардеру (Маску - ред.) продолжать давать так много интервью СМИ", - сообщает NBC со ссылкой на четыре источника.
Однако источник из Белого дома заявил, что высказывания Маска о социальном обеспечении никак не влияют на политику Трампа в этой области.
Источник подчеркнул, что единственное, о чем стоит беспокоиться, - это слова и действия президента США. По его словам, администрация не планирует вносить изменения в систему социального обеспечения, но высказывания Маска могут вызывать беспокойство среди пенсионеров.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США из-за его активного вмешательства в обсуждение законопроекта о финансировании федерального правительства, что создало угрозу шатдауна. NBC также сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение вызывают раздражение у некоторых приближенных к Трампу лиц, которые считают, что Маск ведет себя как "сопрезидент".
Пентагон начал расследование из-за скандала с визитом Маска, передают СМИ