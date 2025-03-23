https://1prime.ru/20250323/mirotvortsy-856022523.html

Чехия заявила о готовности отправить миротворцев на Украину

Чехия заявила о готовности отправить миротворцев на Украину - 23.03.2025, ПРАЙМ

Чехия заявила о готовности отправить миротворцев на Украину

Чехия готова направить своих военнослужащих на Украину в составе миротворческого контингента, при условии достижения соответствующей международной... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T08:59+0300

2025-03-23T08:59+0300

2025-03-23T09:04+0300

политика

украина

чехия

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МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Чехия готова направить своих военнослужащих на Украину в составе миротворческого контингента, при условии достижения соответствующей международной договоренности. Об этом заявил лидер страны Петр Павел."Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них", - сообщил президент Чехии в интервью изданию "Европейская правда". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее выразил скептицизм относительно возможности компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. По мнению Лаврова, это может затруднить мирное урегулирование, так как контингент будет создавать "факты на земле".Представитель британского премьера ранее сообщал об ожидаемом формировании "коалиции желающих" из более чем 30 стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Служба внешней разведки России в прошлом году сообщала о планах Запада по развертыванию на Украине миротворческого контингента численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности страны, что, по мнению СВР, может привести к фактической оккупации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия всех сторон конфликта, и подчеркнул, что говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://1prime.ru/20250317/mirotvortsy-855843517.html

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украина, чехия