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Оппозиция предупредила о превращении Молдавии в полицейское государство

Оппозиция предупредила о превращении Молдавии в полицейское государство - 23.03.2025, ПРАЙМ

Оппозиция предупредила о превращении Молдавии в полицейское государство

Молдавия собирается предоставить больше полномочий спецслужбам под предлогом борьбы с дезинформацией, что может превратить ее в полицейское государство,. Об... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T11:27+0300

2025-03-23T11:27+0300

2025-03-23T11:27+0300

политика

молдавия

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 23 мар - ПРАЙМ. Молдавия собирается предоставить больше полномочий спецслужбам под предлогом борьбы с дезинформацией, что может превратить ее в полицейское государство,. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. Ранее оппозиционная Партия социалистов также выступила с критикой инициативы правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), предусматривающей введение ответственности за распространение "онлайн-дезинформации" и увеличение полномочий спецслужб. По мнению социалистов, это может привести к узаконенной массовой слежке за населением.В своем Telegram-канале Лунгу заявил, что Служба информации и безопасности (СИБ), усиленная действующей властью, стремится подорвать демократические принципы в стране. Он утверждает, что СИБ пытается узаконить слежку за гражданами без судебного решения под предлогом борьбы с "электоральной коррупцией", и видит в этом признаки полицейского государства, где оппозиция становится мишенью, а спецслужбы - инструментом политического преследования.По его словам, за последние два года спецслужбе передали колоссальные полномочия, отобрав их у других правовых структур. "СИБ получил право шпионить, арестовывать, допрашивать — все без реального контроля. Теперь хотят сделать это нормой. И нет сомнений, что нужный документ не запылится — его быстренько протолкнут без обсуждений, как и все остальное, что нужно режиму партии "Действие и солидарность", - отметил политик. Политик подчеркнул, что представители оппозиции и так регулярно сталкиваются с давлением. Лунгу считает, что преследование за убеждения является борьбой против свободы, а не за законность.С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные протесты с требованием отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других политических формирований, включая Партию социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", сталкиваются с обысками и задержаниями.

https://1prime.ru/20250314/moldaviya-855807088.html

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молдавия, майя санду, кишинев