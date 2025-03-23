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В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа

В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа

Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T05:28+0300

2025-03-23T05:28+0300

2025-03-23T05:28+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного", - говорится в документах. Там отмечается, что хозяйка покусанной чихуахуа обратилась в ветеринарную клинику, а затем и в полицию. В итоге на владелицу акита-ину составили протокол по части 3 статьи 8.52 КоАП "Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу", санкция которой предусматривает от 10 до 30 тысяч рублей штрафа. Она оспорила это решение в суде, но тот не нашел доказательств, что ей были приняты "все зависящие от неё меры по соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными". Пока решение не вступило в силу - женщина оспорила его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

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бизнес, общество , мосгорсуд