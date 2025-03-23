https://1prime.ru/20250323/moskva-856021058.html
В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа
В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа
Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T05:28+0300
2025-03-23T05:28+0300
2025-03-23T05:28+0300
бизнес
общество
экономика
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856021058.jpg?1742696924
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного", - говорится в документах.
Там отмечается, что хозяйка покусанной чихуахуа обратилась в ветеринарную клинику, а затем и в полицию.
В итоге на владелицу акита-ину составили протокол по части 3 статьи 8.52 КоАП "Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу", санкция которой предусматривает от 10 до 30 тысяч рублей штрафа.
Она оспорила это решение в суде, но тот не нашел доказательств, что ей были приняты "все зависящие от неё меры по соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными". Пока решение не вступило в силу - женщина оспорила его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , мосгорсуд
Бизнес, Общество , Экономика, Мосгорсуд
В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа
В Москве оштрафовали москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Комитет ветеринарии оштрафовал москвичку, чья собака покусала соседскую чихуахуа, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Гражданка не обеспечила безопасность окружающих животных и сохранность имущества физических лиц при выгуле принадлежащей ей собаки породы акита-ину (кличка Айко), допустив нападение указанной собаки на другую собаку породы чихуахуа с причинением вреда здоровью животного", - говорится в документах.
Там отмечается, что хозяйка покусанной чихуахуа обратилась в ветеринарную клинику, а затем и в полицию.
В итоге на владелицу акита-ину составили протокол по части 3 статьи 8.52 КоАП "Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу", санкция которой предусматривает от 10 до 30 тысяч рублей штрафа.
Она оспорила это решение в суде, но тот не нашел доказательств, что ей были приняты "все зависящие от неё меры по соблюдению требований закона об ответственном обращении с животными". Пока решение не вступило в силу - женщина оспорила его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.