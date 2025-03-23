Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250323/neft-856024074.html
Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли
Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли - 23.03.2025, ПРАЙМ
Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли
Самую большую прибыль в России в прошлом году заработали нефте- и газодобывающие предприятия, а также финансовые и страховые компании, при этом наибольший... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T11:12+0300
2025-03-23T11:12+0300
энергетика
бизнес
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83402/67/834026711_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_ef27ac00bad8b77324f26a8df4ab913a.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Самую большую прибыль в России в прошлом году заработали нефте- и газодобывающие предприятия, а также финансовые и страховые компании, при этом наибольший убыток получили занимающиеся оптовой торговлей организации, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, по данным ведомства, добывающие нефть и газ предприятия в прошлом году заработали 5,7 триллиона рублей прибыли, что на 10% выше уровня годом ранее. На втором месте расположились финансовые и страховые компании с прибылью 3,2 триллиона рублей, хотя по сравнению с предыдущим годом результат снизился на 2,1%. Тройку лидеров замыкают компании из сферы оптовой торговли, чья прибыль снизилась на 17,5% - до 3 триллиона рублей. При этом они же среди всех отраслей получили и самые крупные убытки, которые подскочили за прошлый год в 4,1 раза - до 1,2 триллиона рублей. Также одни из крупнейших финансовых потерь зафиксировали финансисты, чьи убытки в прошлом году составили 993,5 миллиарда рублей против примерно 570 миллиардов годом ранее. На третьем месте расположились организации, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность, - они недосчитались 573,3 миллиарда рублей, что на четверть больше уровня 2023 года. При этом лишь в четырех отраслях прибыли не хватило для покрытия потерь. В частности полностью ушли в минус библиотеки, архивы, музеи и другие объекты культуры - их чистые убытки составили 500 миллионов рублей. Компании в сфере почтовой связи и курьерской деятельности понесли потери в 33,9 миллиарда рублей, сухопутного пассажирского транспорта за исключением железнодорожного - 48,6 миллиарда. Самое же крупное превышение убытков над прибылью зафиксировали в прошлом году угольщики: их заработок упал за год в 3,2 раза - до 140,4 миллиарда рублей, а потери выросли в 2,6 раза - до 253 миллиарда рублей. Таким образом, отрицательное сальдо составило 112,6 миллиарда рублей. В целом убытки российских компаний в прошлом году выросли на 37,7% и составили 7,2 триллиона рублей, а прибыль, наоборот, снизилась на 0,8% - до 37,6 триллиона рублей.
https://1prime.ru/20250320/npz-855974214.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83402/67/834026711_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_940af25db01e688090e70a364f232aaa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, росстат
Энергетика, Бизнес, Росстат
11:12 23.03.2025
 
Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли

Самую большую прибыль в России в 2024 году заработали нефтегазовые предприятия

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Самую большую прибыль в России в прошлом году заработали нефте- и газодобывающие предприятия, а также финансовые и страховые компании, при этом наибольший убыток получили занимающиеся оптовой торговлей организации, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.
Так, по данным ведомства, добывающие нефть и газ предприятия в прошлом году заработали 5,7 триллиона рублей прибыли, что на 10% выше уровня годом ранее. На втором месте расположились финансовые и страховые компании с прибылью 3,2 триллиона рублей, хотя по сравнению с предыдущим годом результат снизился на 2,1%.
Тройку лидеров замыкают компании из сферы оптовой торговли, чья прибыль снизилась на 17,5% - до 3 триллиона рублей. При этом они же среди всех отраслей получили и самые крупные убытки, которые подскочили за прошлый год в 4,1 раза - до 1,2 триллиона рублей.
Также одни из крупнейших финансовых потерь зафиксировали финансисты, чьи убытки в прошлом году составили 993,5 миллиарда рублей против примерно 570 миллиардов годом ранее. На третьем месте расположились организации, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность, - они недосчитались 573,3 миллиарда рублей, что на четверть больше уровня 2023 года.
При этом лишь в четырех отраслях прибыли не хватило для покрытия потерь. В частности полностью ушли в минус библиотеки, архивы, музеи и другие объекты культуры - их чистые убытки составили 500 миллионов рублей. Компании в сфере почтовой связи и курьерской деятельности понесли потери в 33,9 миллиарда рублей, сухопутного пассажирского транспорта за исключением железнодорожного - 48,6 миллиарда.
Самое же крупное превышение убытков над прибылью зафиксировали в прошлом году угольщики: их заработок упал за год в 3,2 раза - до 140,4 миллиарда рублей, а потери выросли в 2,6 раза - до 253 миллиарда рублей. Таким образом, отрицательное сальдо составило 112,6 миллиарда рублей.
В целом убытки российских компаний в прошлом году выросли на 37,7% и составили 7,2 триллиона рублей, а прибыль, наоборот, снизилась на 0,8% - до 37,6 триллиона рублей.
Стенд компании Роснефть - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
НПЗ "Роснефти" в 2024 году переработали 82,6 млн тонн нефти
20 марта, 19:46
 
ЭнергетикаБизнесРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала