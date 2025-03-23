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Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли

Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли - 23.03.2025, ПРАЙМ

Российские нефтегазовые предприятия стали лидерами по уровню прибыли

Самую большую прибыль в России в прошлом году заработали нефте- и газодобывающие предприятия, а также финансовые и страховые компании, при этом наибольший... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T11:12+0300

2025-03-23T11:12+0300

2025-03-23T11:12+0300

энергетика

бизнес

росстат

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Самую большую прибыль в России в прошлом году заработали нефте- и газодобывающие предприятия, а также финансовые и страховые компании, при этом наибольший убыток получили занимающиеся оптовой торговлей организации, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Так, по данным ведомства, добывающие нефть и газ предприятия в прошлом году заработали 5,7 триллиона рублей прибыли, что на 10% выше уровня годом ранее. На втором месте расположились финансовые и страховые компании с прибылью 3,2 триллиона рублей, хотя по сравнению с предыдущим годом результат снизился на 2,1%. Тройку лидеров замыкают компании из сферы оптовой торговли, чья прибыль снизилась на 17,5% - до 3 триллиона рублей. При этом они же среди всех отраслей получили и самые крупные убытки, которые подскочили за прошлый год в 4,1 раза - до 1,2 триллиона рублей. Также одни из крупнейших финансовых потерь зафиксировали финансисты, чьи убытки в прошлом году составили 993,5 миллиарда рублей против примерно 570 миллиардов годом ранее. На третьем месте расположились организации, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность, - они недосчитались 573,3 миллиарда рублей, что на четверть больше уровня 2023 года. При этом лишь в четырех отраслях прибыли не хватило для покрытия потерь. В частности полностью ушли в минус библиотеки, архивы, музеи и другие объекты культуры - их чистые убытки составили 500 миллионов рублей. Компании в сфере почтовой связи и курьерской деятельности понесли потери в 33,9 миллиарда рублей, сухопутного пассажирского транспорта за исключением железнодорожного - 48,6 миллиарда. Самое же крупное превышение убытков над прибылью зафиксировали в прошлом году угольщики: их заработок упал за год в 3,2 раза - до 140,4 миллиарда рублей, а потери выросли в 2,6 раза - до 253 миллиарда рублей. Таким образом, отрицательное сальдо составило 112,6 миллиарда рублей. В целом убытки российских компаний в прошлом году выросли на 37,7% и составили 7,2 триллиона рублей, а прибыль, наоборот, снизилась на 0,8% - до 37,6 триллиона рублей.

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бизнес, росстат