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"Рациональное". Трамп оценил свое общение с Путиным
"Рациональное". Трамп оценил свое общение с Путиным - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Рациональное". Трамп оценил свое общение с Путиным
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным как "рациональные". | 23.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным как "рациональные"."У нас (с Путиным - ред.) было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", - сказал Трамп в интервью порталу OutKick.Трамп подчеркнул, что "очень хорошо знает" Путина, и выразил удовлетворение тем, что обвинения России в якобы вмешательстве в выборы 2016 года не повлияли негативно на двусторонние отношения.18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению Кремля, Трамп предложил прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторонами конфликта на 30 дней. Путин поддержал инициативу и отдал соответствующие распоряжения. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке данной инициативы Украиной. Однако, уже на следующий день Минобороны России сообщило об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отсутствие взаимности со стороны Киева в вопросе прекращения ударов.Экспертная встреча России и США запланирована на 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Российскую сторону представят Григорий Карасин и Сергей Беседа. Ожидается, что на переговорах будет обсуждаться Черноморская инициатива.
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дональд трамп, владимир путин, минобороны рф, украина, сша, россия
Политика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Минобороны РФ, УКРАИНА, США, РОССИЯ
"Рациональное". Трамп оценил свое общение с Путиным
Трамп охарактеризовал свое общение с Путиным как "рациональное"
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал свои переговоры с президентом России Владимиром Путиным как "рациональные".
"У нас (с Путиным - ред.) было несколько очень рациональных дискуссий, и я попросту хочу, чтобы люди перестали погибать", - сказал Трамп в интервью порталу OutKick.
Трамп подчеркнул, что "очень хорошо знает" Путина, и выразил удовлетворение тем, что обвинения России в якобы вмешательстве в выборы 2016 года не повлияли негативно на двусторонние отношения.
18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Согласно сообщению Кремля, Трамп предложил прекращение ударов по энергетической инфраструктуре сторонами конфликта на 30 дней. Путин поддержал инициативу и отдал соответствующие распоряжения. Позже Владимир Зеленский заявил о поддержке данной инициативы Украиной. Однако, уже на следующий день Минобороны России сообщило об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отсутствие взаимности со стороны Киева в вопросе прекращения ударов.
Экспертная встреча России и США запланирована на 24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Российскую сторону представят Григорий Карасин и Сергей Беседа. Ожидается, что на переговорах будет обсуждаться Черноморская инициатива.
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