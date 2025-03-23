Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250323/otdykh-856023160.html
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом - 23.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом
Россияне готовятся к предстоящему летнему отдыху в Италии, Испании и Франции, а внутри России могут отдать предпочтение районам Сочи и Калининградской области,... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T09:48+0300
2025-03-23T09:48+0300
туризм
бизнес
россия
италия
испания
росгосстрах
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/76542/48/765424821_0:64:3001:1752_1920x0_80_0_0_18d2ce3609a1e6909d1de78e4ebaca77.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне готовятся к предстоящему летнему отдыху в Италии, Испании и Франции, а внутри России могут отдать предпочтение районам Сочи и Калининградской области, такой вывод сделали эксперты "Росгосстраха" и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru на основании данных об оформленных страховках для путешественников на лето, а итогами исследования поделились с РИА Новости. "Интересно, что для поездок за рубеж на грядущее лето пока чаще оформляют страховку в Италию - на нее в "Росгосстрахе" приходится 39% от всех полисов. За ней следуют Испания (17%), Франция (7%) и Австрия (5%). На путешествия по России пока пришлось 9% проданных страховок", - рассказали аналитики. По сравнению с прошлым годом, когда внутренний туризм преобладал, в этом году Италия и Испания пользуются не меньшей популярностью. Турция, занимавшая лидирующие позиции в течение 2024 года, опустилась на шестое место (2% оформленных полисов). Ожидается, что эта тенденция сохранится к началу летнего сезона, отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.По данным исследователей, среди российских направлений по состоянию на середину марта Адлер по-прежнему в лидерах - на него приходится 20% бронирований. При этом аналитики отметили тенденцию: средний чек на отдых в расчете на одного человека в этом году там составляет 142 тысячи рублей против прошлогодних 112 тысяч рублей. Кроме того, набирает обороты Калининградская область: доля бронирований там выросла с 7% до 16%, а средний чек поднялся до 131 тысячи рублей, подсчитали исследователи. Имеретинский курорт занимает третье место, Сочи-Центр - четвертое с долями 12% и 9% соответственно. "Отдых в Имеретинском теперь обойдется в среднем в 162 тысячи рублей, а в Сочи - и вовсе в 200 тысяч", - рассказали эксперты. Олег Козырев из Travelata.ru отмечает рост бронирования санаторно-курортного лечения. Кавказские Минеральные Воды (КМВ) стали популярнее (9% бронирований) благодаря оптимальному соотношению цены и качества (средняя стоимость тура - 84 тысячи рублей), при этом места в комфортабельных санаториях с хорошими программами оздоровления бронируются заранее.
https://1prime.ru/20250317/turizm-855842879.html
италия
испания
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76542/48/765424821_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d0051147273e30bdd73feff3c8d0d355.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, италия, испания, росгосстрах, франция
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, Росгосстрах, ФРАНЦИЯ
09:48 23.03.2025
 
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом

"Росгосстрах": россияне планируют летний отдых в Европе, Сочи и Калининградской области

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКалининград
Калининград - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне готовятся к предстоящему летнему отдыху в Италии, Испании и Франции, а внутри России могут отдать предпочтение районам Сочи и Калининградской области, такой вывод сделали эксперты "Росгосстраха" и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru на основании данных об оформленных страховках для путешественников на лето, а итогами исследования поделились с РИА Новости.
"Интересно, что для поездок за рубеж на грядущее лето пока чаще оформляют страховку в Италию - на нее в "Росгосстрахе" приходится 39% от всех полисов. За ней следуют Испания (17%), Франция (7%) и Австрия (5%). На путешествия по России пока пришлось 9% проданных страховок", - рассказали аналитики.
По сравнению с прошлым годом, когда внутренний туризм преобладал, в этом году Италия и Испания пользуются не меньшей популярностью. Турция, занимавшая лидирующие позиции в течение 2024 года, опустилась на шестое место (2% оформленных полисов). Ожидается, что эта тенденция сохранится к началу летнего сезона, отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.
По данным исследователей, среди российских направлений по состоянию на середину марта Адлер по-прежнему в лидерах - на него приходится 20% бронирований. При этом аналитики отметили тенденцию: средний чек на отдых в расчете на одного человека в этом году там составляет 142 тысячи рублей против прошлогодних 112 тысяч рублей.
Кроме того, набирает обороты Калининградская область: доля бронирований там выросла с 7% до 16%, а средний чек поднялся до 131 тысячи рублей, подсчитали исследователи.
Имеретинский курорт занимает третье место, Сочи-Центр - четвертое с долями 12% и 9% соответственно. "Отдых в Имеретинском теперь обойдется в среднем в 162 тысячи рублей, а в Сочи - и вовсе в 200 тысяч", - рассказали эксперты.
Олег Козырев из Travelata.ru отмечает рост бронирования санаторно-курортного лечения. Кавказские Минеральные Воды (КМВ) стали популярнее (9% бронирований) благодаря оптимальному соотношению цены и качества (средняя стоимость тура - 84 тысячи рублей), при этом места в комфортабельных санаториях с хорошими программами оздоровления бронируются заранее.
Вид на Стамбул, Турция
В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году
17 марта, 08:34
 
ТуризмБизнесРОССИЯИТАЛИЯИСПАНИЯРосгосстрахФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала