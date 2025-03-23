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Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом - 23.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом
Россияне готовятся к предстоящему летнему отдыху в Италии, Испании и Франции, а внутри России могут отдать предпочтение районам Сочи и Калининградской области,... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T09:48+0300
2025-03-23T09:48+0300
2025-03-23T09:48+0300
туризм
бизнес
россия
италия
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росгосстрах
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне готовятся к предстоящему летнему отдыху в Италии, Испании и Франции, а внутри России могут отдать предпочтение районам Сочи и Калининградской области, такой вывод сделали эксперты "Росгосстраха" и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru на основании данных об оформленных страховках для путешественников на лето, а итогами исследования поделились с РИА Новости. "Интересно, что для поездок за рубеж на грядущее лето пока чаще оформляют страховку в Италию - на нее в "Росгосстрахе" приходится 39% от всех полисов. За ней следуют Испания (17%), Франция (7%) и Австрия (5%). На путешествия по России пока пришлось 9% проданных страховок", - рассказали аналитики. По сравнению с прошлым годом, когда внутренний туризм преобладал, в этом году Италия и Испания пользуются не меньшей популярностью. Турция, занимавшая лидирующие позиции в течение 2024 года, опустилась на шестое место (2% оформленных полисов). Ожидается, что эта тенденция сохранится к началу летнего сезона, отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.По данным исследователей, среди российских направлений по состоянию на середину марта Адлер по-прежнему в лидерах - на него приходится 20% бронирований. При этом аналитики отметили тенденцию: средний чек на отдых в расчете на одного человека в этом году там составляет 142 тысячи рублей против прошлогодних 112 тысяч рублей. Кроме того, набирает обороты Калининградская область: доля бронирований там выросла с 7% до 16%, а средний чек поднялся до 131 тысячи рублей, подсчитали исследователи. Имеретинский курорт занимает третье место, Сочи-Центр - четвертое с долями 12% и 9% соответственно. "Отдых в Имеретинском теперь обойдется в среднем в 162 тысячи рублей, а в Сочи - и вовсе в 200 тысяч", - рассказали эксперты. Олег Козырев из Travelata.ru отмечает рост бронирования санаторно-курортного лечения. Кавказские Минеральные Воды (КМВ) стали популярнее (9% бронирований) благодаря оптимальному соотношению цены и качества (средняя стоимость тура - 84 тысячи рублей), при этом места в комфортабельных санаториях с хорошими программами оздоровления бронируются заранее.
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туризм, бизнес, россия, италия, испания, росгосстрах, франция
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ, Росгосстрах, ФРАНЦИЯ
Эксперты назвали самые популярные маршруты россиян этим летом
"Росгосстрах": россияне планируют летний отдых в Европе, Сочи и Калининградской области
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россияне готовятся к предстоящему летнему отдыху в Италии, Испании и Франции, а внутри России могут отдать предпочтение районам Сочи и Калининградской области, такой вывод сделали эксперты "Росгосстраха" и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru на основании данных об оформленных страховках для путешественников на лето, а итогами исследования поделились с РИА Новости.
"Интересно, что для поездок за рубеж на грядущее лето пока чаще оформляют страховку в Италию - на нее в "Росгосстрахе" приходится 39% от всех полисов. За ней следуют Испания (17%), Франция (7%) и Австрия (5%). На путешествия по России пока пришлось 9% проданных страховок", - рассказали аналитики.
По сравнению с прошлым годом, когда внутренний туризм преобладал, в этом году Италия и Испания пользуются не меньшей популярностью. Турция, занимавшая лидирующие позиции в течение 2024 года, опустилась на шестое место (2% оформленных полисов). Ожидается, что эта тенденция сохранится к началу летнего сезона, отмечает заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.
По данным исследователей, среди российских направлений по состоянию на середину марта Адлер по-прежнему в лидерах - на него приходится 20% бронирований. При этом аналитики отметили тенденцию: средний чек на отдых в расчете на одного человека в этом году там составляет 142 тысячи рублей против прошлогодних 112 тысяч рублей.
Кроме того, набирает обороты Калининградская область: доля бронирований там выросла с 7% до 16%, а средний чек поднялся до 131 тысячи рублей, подсчитали исследователи.
Имеретинский курорт занимает третье место, Сочи-Центр - четвертое с долями 12% и 9% соответственно. "Отдых в Имеретинском теперь обойдется в среднем в 162 тысячи рублей, а в Сочи - и вовсе в 200 тысяч", - рассказали эксперты.
Олег Козырев из Travelata.ru отмечает рост бронирования санаторно-курортного лечения. Кавказские Минеральные Воды (КМВ) стали популярнее (9% бронирований) благодаря оптимальному соотношению цены и качества (средняя стоимость тура - 84 тысячи рублей), при этом места в комфортабельных санаториях с хорошими программами оздоровления бронируются заранее.
В Турции ожидают новый рекорд по туризму в 2025 году