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В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:38+0300
2025-03-23T12:38+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа могло состояться больше двух. Журналист Павел Зарубин поинтересовался у пресс-секретаря, сколько всего телефонных разговоров состоялось между лидерами, поскольку заявления Трампа за последние недели наводили общественность на мысль об их большем количестве."Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - ответил Песков.В ходе интервью пресс-секретарь также подчеркнул, что атмосфера телефонного разговора президентов была доверительной и конструктивной. По его словам, звонок, состоявшийся на этой неделе 18 марта, был одним из самых продолжительных между двумя лидерами. С учетом времени на перевод, общая продолжительность разговора составила около двух часов.
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Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, РФ, РОССИЯ
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
Песков не исключил, что телефонных переговоров Путина и Трампа могло быть больше двух
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа могло состояться больше двух.
Журналист Павел Зарубин поинтересовался у пресс-секретаря, сколько всего телефонных разговоров состоялось между лидерами, поскольку заявления Трампа за последние недели наводили общественность на мысль об их большем количестве.
"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - ответил Песков.
В ходе интервью пресс-секретарь также подчеркнул, что атмосфера телефонного разговора президентов была доверительной и конструктивной. По его словам, звонок, состоявшийся на этой неделе 18 марта, был одним из самых продолжительных между двумя лидерами. С учетом времени на перевод, общая продолжительность разговора составила около двух часов.
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