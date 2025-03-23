https://1prime.ru/20250323/peregovory-856024995.html

В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух

В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T12:38+0300

2025-03-23T12:38+0300

2025-03-23T13:07+0300

политика

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

сша

рф

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035072_0:189:4696:2831_1920x0_80_0_0_a5985428296dfe2a7a814b700e04750b.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа могло состояться больше двух. Журналист Павел Зарубин поинтересовался у пресс-секретаря, сколько всего телефонных разговоров состоялось между лидерами, поскольку заявления Трампа за последние недели наводили общественность на мысль об их большем количестве."Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - ответил Песков.В ходе интервью пресс-секретарь также подчеркнул, что атмосфера телефонного разговора президентов была доверительной и конструктивной. По его словам, звонок, состоявшийся на этой неделе 18 марта, был одним из самых продолжительных между двумя лидерами. С учетом времени на перевод, общая продолжительность разговора составила около двух часов.

https://1prime.ru/20250321/tramp-856003133.html

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша, рф, россия