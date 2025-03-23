Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250323/peregovory-856024995.html
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:38+0300
2025-03-23T13:07+0300
политика
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
сша
рф
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035072_0:189:4696:2831_1920x0_80_0_0_a5985428296dfe2a7a814b700e04750b.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа могло состояться больше двух. Журналист Павел Зарубин поинтересовался у пресс-секретаря, сколько всего телефонных разговоров состоялось между лидерами, поскольку заявления Трампа за последние недели наводили общественность на мысль об их большем количестве."Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - ответил Песков.В ходе интервью пресс-секретарь также подчеркнул, что атмосфера телефонного разговора президентов была доверительной и конструктивной. По его словам, звонок, состоявшийся на этой неделе 18 марта, был одним из самых продолжительных между двумя лидерами. С учетом времени на перевод, общая продолжительность разговора составила около двух часов.
https://1prime.ru/20250321/tramp-856003133.html
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/50/829035072_336:0:4360:3018_1920x0_80_0_0_6502dcc4ed23b3a015c7ef57e1f09c91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша, рф, россия
Политика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, РФ, РОССИЯ
12:38 23.03.2025 (обновлено: 13:07 23.03.2025)
 
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух

Песков не исключил, что телефонных переговоров Путина и Трампа могло быть больше двух

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности, что за последние несколько недель телефонных разговоров российского лидера Владимира Путина и главы США Дональда Трампа могло состояться больше двух.
Журналист Павел Зарубин поинтересовался у пресс-секретаря, сколько всего телефонных разговоров состоялось между лидерами, поскольку заявления Трампа за последние недели наводили общественность на мысль об их большем количестве.
"Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать", - ответил Песков.
В ходе интервью пресс-секретарь также подчеркнул, что атмосфера телефонного разговора президентов была доверительной и конструктивной. По его словам, звонок, состоявшийся на этой неделе 18 марта, был одним из самых продолжительных между двумя лидерами. С учетом времени на перевод, общая продолжительность разговора составила около двух часов.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
Трамп рассказал, как продвигается урегулирование украинского конфликта
21 марта, 19:10
 
ПолитикаВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковСШАРФРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала