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В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом - 23.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом
В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:51+0300
2025-03-23T12:51+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
эр-рияд
москва
сша
россия
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и договоренностей между российскими и американскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После того, как уже появятся конкретные наработки... уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также отметил, что встрече президентов России и США должны предшествовать сложные технические переговоры."Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - объяснил Песков.
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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, эр-рияд, москва, сша, россия
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эр-Рияд, МОСКВА, США, РОССИЯ
12:51 23.03.2025
 
В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом

Песков: Путин и Трамп конкретно поговорят о перспективах встречи, когда будут наработки

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и договоренностей между российскими и американскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"После того, как уже появятся конкретные наработки... уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он также отметил, что встрече президентов России и США должны предшествовать сложные технические переговоры.
"Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - объяснил Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух
12:38
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампЭр-РиядМОСКВАСШАРОССИЯ
 
 
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