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В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом
В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:51+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и договоренностей между российскими и американскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После того, как уже появятся конкретные наработки... уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также отметил, что встрече президентов России и США должны предшествовать сложные технические переговоры."Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - объяснил Песков.
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Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Эр-Рияд, МОСКВА, США, РОССИЯ
В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом
Песков: Путин и Трамп конкретно поговорят о перспективах встречи, когда будут наработки
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и договоренностей между российскими и американскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"После того, как уже появятся конкретные наработки... уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Он также отметил, что встрече президентов России и США должны предшествовать сложные технические переговоры.
"Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - объяснил Песков.
В Кремле не исключили, что разговоров Путина и Трампа было больше двух