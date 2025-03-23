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В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом

В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали, когда состоится встреча между Путиным и Трампом

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T12:51+0300

2025-03-23T12:51+0300

2025-03-23T12:51+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп смогут предметнее обсуждать возможность личной встречи после достижения конкретных наработок и договоренностей между российскими и американскими представителями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "После того, как уже появятся конкретные наработки... уже тогда президенты будут в более конкретном плане говорить о перспективах своей встречи", - сообщил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Он также отметил, что встрече президентов России и США должны предшествовать сложные технические переговоры."Вот как раз, собственно, в понедельник наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд для того, чтобы начать этот сложный процесс", - объяснил Песков.

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дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, эр-рияд, москва, сша, россия