https://1prime.ru/20250323/peregovory-856028856.html
Уиткофф поделился ожиданиями от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
Уиткофф поделился ожиданиями от переговоров с Россией в Саудовской Аравии - 23.03.2025, ПРАЙМ
Уиткофф поделился ожиданиями от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T17:14+0300
2025-03-23T17:14+0300
2025-03-23T17:14+0300
политика
стив уиткофф
переговоры
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82695/90/826959081_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_e6237357fc9bee10946034b58c8034a3.jpg
ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. "Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе. Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России, ранее сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.
https://1prime.ru/20250322/ssha-856018835.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82695/90/826959081_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_e07eed413cb9b41af44692f09de465bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стив уиткофф, переговоры, сша, россия
Политика, Стив Уиткофф, переговоры, США, РОССИЯ
Уиткофф поделился ожиданиями от переговоров с Россией в Саудовской Аравии
Уиткофф: США ожидают от переговоров с РФ в Саудовской Аравии ощутимого прогресса
ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. США ожидают от завтрашних переговоров с Россией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса, заявил в воскресенье спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
"Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии в понедельник некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, больше прекращения огня по судам между обеими странами. И из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня", - заявил Уиткофф телеканалу Fox News.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
CNN рассказал о соперничестве между Рубио и Уиткоффом
Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России, ранее сообщила журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.