Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250323/peregovory-856029976.html
В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины
В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встреча с представителями США в Эр-Рияде началась. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T19:10+0300
2025-03-23T19:22+0300
политика
эр-рияд
сша
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/53/841395318_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_0e11e7f066bcd368c9570003f077e719.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встреча с представителями США в Эр-Рияде началась. Ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники сообщала, что техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России. "Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде... В повестке дня - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд сложных технических вопросов, в состав нашей делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители", - написал Умеров в социальной сети X. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
https://1prime.ru/20250323/ukraina-856023312.html
эр-рияд
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/53/841395318_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_43b25518fd42b1cb0e11afad77468123.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эр-рияд, сша, украина, переговоры
Политика, Эр-Рияд, США, УКРАИНА, переговоры
19:10 23.03.2025 (обновлено: 19:22 23.03.2025)
 
В Эр-Рияде начались переговоры США и Украины

Глава минобороны Украины: в Эр-Рияде началась встреча с представителями США

© CC BY 2.0 / AmandaЭр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© CC BY 2.0 / Amanda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встреча с представителями США в Эр-Рияде началась.
Ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники сообщала, что техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России.
"Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде... В повестке дня - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд сложных технических вопросов, в состав нашей делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители", - написал Умеров в социальной сети X.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину
10:00
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
 
ПолитикаЭр-РиядСШАУКРАИНАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала