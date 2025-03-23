Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250323/pomosch-856028145.html
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов - 23.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов
Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T16:00+0300
2025-03-23T16:36+0300
политика
украина
эстония
киев
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны. "Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии", - пишет ERR со ссылкой на министерство обороны страны. Отмечается, что выбранная Украиной продукция будет оперативно заказана у эстонских оборонных компаний.В предоставленный Киевом список, по данным ERR, вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.
https://1prime.ru/20250310/estoniya-855639417.html
украина
эстония
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_a70f6b3085fa69cf168908bb19014b73.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, эстония, киев, нато
Политика, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, Киев, НАТО
16:00 23.03.2025 (обновлено: 16:36 23.03.2025)
 
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов

ERR: Украина запросила у Эстонии военную помощь на 100 миллионов евро

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны.
"Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии", - пишет ERR со ссылкой на министерство обороны страны.
Отмечается, что выбранная Украиной продукция будет оперативно заказана у эстонских оборонных компаний.
В предоставленный Киевом список, по данным ERR, вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.
Флаг Эстонии
Эстония готова выделить средства своим компаниям на проекты в сфере обороны
10 марта, 15:51
 
ПолитикаУКРАИНАЭСТОНИЯКиевНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала