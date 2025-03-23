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СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов - 23.03.2025, ПРАЙМ
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов
Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T16:00+0300
2025-03-23T16:00+0300
2025-03-23T16:36+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны. "Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии", - пишет ERR со ссылкой на министерство обороны страны. Отмечается, что выбранная Украиной продукция будет оперативно заказана у эстонских оборонных компаний.В предоставленный Киевом список, по данным ERR, вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.
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Политика, УКРАИНА, ЭСТОНИЯ, Киев, НАТО
СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов
ERR: Украина запросила у Эстонии военную помощь на 100 миллионов евро
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны.
"Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии", - пишет ERR со ссылкой на министерство обороны страны.
Отмечается, что выбранная Украиной продукция будет оперативно заказана у эстонских оборонных компаний.
В предоставленный Киевом список, по данным ERR, вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.
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