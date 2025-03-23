https://1prime.ru/20250323/pomosch-856028145.html

СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов

СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов - 23.03.2025, ПРАЙМ

СМИ: Украина запросила у Эстонии военную помощь на €100 миллионов

Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T16:00+0300

2025-03-23T16:00+0300

2025-03-23T16:36+0300

политика

украина

эстония

киев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Украина составила и передала Эстонии список требуемой ей военной помощи на 100 миллионов евро, сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны. "Украина передала на этой неделе Эстонии официальный перечень военной продукции на 100 миллионов евро, которую Киев хотел бы получить от Эстонии", - пишет ERR со ссылкой на министерство обороны страны. Отмечается, что выбранная Украиной продукция будет оперативно заказана у эстонских оборонных компаний.В предоставленный Киевом список, по данным ERR, вошли воздушные и наземные беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.

https://1prime.ru/20250310/estoniya-855639417.html

украина

эстония

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, эстония, киев, нато