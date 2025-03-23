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"Несчастный человек". В Крыму откровенно высказались о Зеленском

"Несчастный человек". В Крыму откровенно высказались о Зеленском - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Несчастный человек". В Крыму откровенно высказались о Зеленском

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский втянул Украину в "невероятную трагедию", за которую ему придется отвечать. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T14:42+0300

2025-03-23T14:42+0300

2025-03-23T14:42+0300

политика

украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – ПРАЙМ. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский втянул Украину в "невероятную трагедию", за которую ему придется отвечать.Ранее Зеленский выразил несогласие с завершением конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это "Берлином", и предложил президенту США составить списки объектов, по которым России было бы запрещено применять дальнобойное оружие."Он, конечно, несчастный человек, Зеленский. Он втянул свою страну в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. И люди не вернутся в города не только потому, что там нет электроэнергии, нет газа, никогда не было дорог и инфраструктуры. То количество украинцев, которые благодаря ему уже никогда не смогут приехать в эти города, – это невероятное преступление, которое он совершил", - сказал Константинов в ходе беседы с РИА Новости. По словам парламентария, Зеленский, вместо того чтобы развивать Украину и сохранять наследие Советского Союза, "занялся откровенным предательством и разрушением страны".Константинов также заявил, что Зеленскому "и его потомкам не простят никогда" неподписание мирного соглашения в Стамбуле. Он добавил, что желание Зеленского "воевать до последнего украинца" делает его "вдвойне несчастным человеком, у которого есть вдобавок серьезные проблемы с психикой".

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украина, владимир зеленский