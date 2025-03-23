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МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии - 23.03.2025, ПРАЙМ
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МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии
МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии - 23.03.2025, ПРАЙМ
МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии
Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым, политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T09:13+0300
2025-03-23T09:25+0300
политика
финляндия
хельсинки
мид
верховный суд
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым, политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России. В ведомстве сообщили, что окружной суд Хельсинки 14 марта признал российского гражданина Воислава Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Тем не менее, как заявили в МИД, российская сторона исходит из того, что решение суда в Финляндии в отношении россиянина Воислава Тордена не окончательное, оно будет обжаловано.В ведомстве также отметили, что "адвокаты подсудимого отмечают несостоятельность собранной против него доказательной базы и убеждены в невиновности Воислава Тордена, о чем он сам также неоднократно заявлял".Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти "военных преступлениях". Торден заявляет о своей невиновности. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
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финляндия, хельсинки, мид, верховный суд
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, Хельсинки, МИД, Верховный суд
09:13 23.03.2025 (обновлено: 09:25 23.03.2025)
 
МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии

МИД: приговор россиянину Тордену в Финляндии является политически мотивированным

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым, политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России.
В ведомстве сообщили, что окружной суд Хельсинки 14 марта признал российского гражданина Воислава Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению.
Тем не менее, как заявили в МИД, российская сторона исходит из того, что решение суда в Финляндии в отношении россиянина Воислава Тордена не окончательное, оно будет обжаловано.
В ведомстве также отметили, что "адвокаты подсудимого отмечают несостоятельность собранной против него доказательной базы и убеждены в невиновности Воислава Тордена, о чем он сам также неоднократно заявлял".
Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти "военных преступлениях". Торден заявляет о своей невиновности.
Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.
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ПолитикаФИНЛЯНДИЯХельсинкиМИДВерховный суд
 
 
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