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МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии

МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии - 23.03.2025, ПРАЙМ

МИД осудил приговор россиянину Тордену, вынесенный в Финляндии

Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым, политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T09:13+0300

2025-03-23T09:13+0300

2025-03-23T09:25+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Москва считает пожизненный приговор россиянину Тордену в Финляндии предвзятым, политически мотивированным, заявили РИА Новости в МИД России. В ведомстве сообщили, что окружной суд Хельсинки 14 марта признал российского гражданина Воислава Тордена виновным по ряду пунктов обвинения в якобы совершенных им "военных преступлениях в Донбассе в 2014 году" и приговорил его к пожизненному тюремному заключению. Тем не менее, как заявили в МИД, российская сторона исходит из того, что решение суда в Финляндии в отношении россиянина Воислава Тордена не окончательное, оно будет обжаловано.В ведомстве также отметили, что "адвокаты подсудимого отмечают несостоятельность собранной против него доказательной базы и убеждены в невиновности Воислава Тордена, о чем он сам также неоднократно заявлял".Рассмотрение дела Тордена в Окружном суде Хельсинки прошло с 5 декабря 2024 года по 31 января этого года. Прокурор запрашивал для Тордена пожизненное заключение по обвинению в пяти "военных преступлениях". Торден заявляет о своей невиновности. Украина запрашивала экстрадицию Тордена после того, как его задержали в Финляндии в июле 2023 года в связи с нарушением миграционных норм. Верховный суд Финляндии в декабре 2023 года не разрешил экстрадицию и постановил немедленно освободить Тордена, однако сразу после освобождения его задержала пограничная охрана. Центральная криминальная полиция вскоре начала предварительное расследование в связи с предполагаемыми преступлениями на Украине.

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финляндия, хельсинки, мид, верховный суд