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Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России - 23.03.2025, ПРАЙМ

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Наибольшие зарплаты в России получают начальники строительных участков (от 180 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (175 тысяч рублей), бурильщики (193 тысячи... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T03:01+0300

2025-03-23T03:01+0300

2025-03-23T03:01+0300

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Наибольшие зарплаты в России получают начальники строительных участков (от 180 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (175 тысяч рублей), бурильщики (193 тысячи рублей), а также go-разработчики (235 тысяч рублей), согласно данным сервиса "Работа.ру", подготовленным для РИА Новости. "В условиях обостряющегося дефицита кадров на рынке труда продолжается и зарплатная гонка среди работодателей. Самые высокие зарплатные предложения наблюдаются в отрасли строительства… Одной из самых высокооплачиваемых профессий в отрасли стал начальник строительного участка со средним предложением более 180 тысяч рублей в месяц", - говорится в комментарии сервиса. В среднем по России строительные вакансии предполагают доход примерно в 95,5 тысячи рублей. Высокие доходы предлагают руководителям проектов строительства – в среднем более 157 тысяч рублей по России, а также крановщикам – около 149 тысяч рублей. "В транспорте и логистике в 2024 году предлагали зарплаты размеров 87 тысяч рублей в среднем по стране. На сегодняшний день (по первому кварталу 2025 года) одной и самых высокооплачиваемых профессий в отрасли является водитель-дальнобойщик со средней зарплатой 175 тысяч рублей", - уточняет сервис. Согласно данным сервиса, в среднем по России курьеры могут зарабатывать около 122 тысяч рублей в месяц, но их доход зависит от графика работы и числа выполненных заказов. Спросом пользуются и автомеханики, которым предлагают более 112 тысяч рублей в месяц. В сфере производства на зарплату в 193 тысячи рублей в месяц могут претендовать бурильщики, на 174 тысячи рублей - токари, а на 164 тысячи рублей - шлифовщики. Среднее зарплатное предложение в отрасли в 2024 году составляло около 83 тысяч рублей. "Наиболее высокооплачиваемыми вакансиями в IT являются главный go-разработчик (senior) – 235 тысяч рублей, главный c++ разработчик (senior) – 236 тысяч рублей, java разработчик – 256 тысяч рублей, data science – 173 тысячи рублей", - добавили в сервисе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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