https://1prime.ru/20250323/putin-856029289.html
"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times
"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times
Президент Российской Федерации Владимир Путин в переговорах по украинскому конфликту не отступил от своей изначальной позиции ни по одному важному вопросу... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T18:04+0300
2025-03-23T18:04+0300
2025-03-23T18:09+0300
политика
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переговоры
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мнение
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в переговорах по украинскому конфликту не отступил от своей изначальной позиции ни по одному важному вопросу. Такая оценка переговорной тактики российского лидера приводится в публикации британской Times."До сих пор мы видели лишь как Украина и ее западные союзники обсуждают, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать, - говорится в статье. - Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не пошел на уступки ни в одном важном вопросе".Вместе с тем в авторы материала признают, что у Москвы есть "свои причины для изменения подхода". При этом Times напомнил, что Владимир Зеленский, с одной стороны, твердо заявил, что Украина никогда не признает суверенитет Российской Федерации над новыми регионами, а, с другой стороны, выразил согласие, что украинские территории, взятые под контроль Россией, не удастся вернуть силой.
https://1prime.ru/20250322/putin-856012923.html
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владимир путин, переговоры, конфликт на украине, мнение
Политика, Владимир Путин, переговоры, Конфликт на Украине, мнение
"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times
Times: Путин в переговорах по Украине не уступил ни в одном важном опросе
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости
. Президент Российской Федерации Владимир Путин в переговорах по украинскому конфликту не отступил от своей изначальной позиции ни по одному важному вопросу. Такая оценка переговорной тактики российского лидера приводится в публикации британской Times
.
"До сих пор мы видели лишь как Украина и ее западные союзники обсуждают, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать, - говорится в статье. - Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не пошел на уступки ни в одном важном вопросе".
Спецпосланник Трампа дал оценку Путину
Вместе с тем в авторы материала признают, что у Москвы есть "свои причины для изменения подхода". При этом Times напомнил, что Владимир Зеленский, с одной стороны, твердо заявил, что Украина никогда не признает суверенитет Российской Федерации над новыми регионами, а, с другой стороны, выразил согласие, что украинские территории, взятые под контроль Россией, не удастся вернуть силой.