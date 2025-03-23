https://1prime.ru/20250323/putin-856029289.html

"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times

"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times

Президент Российской Федерации Владимир Путин в переговорах по украинскому конфликту не отступил от своей изначальной позиции ни по одному важному вопросу... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T18:04+0300

2025-03-23T18:04+0300

2025-03-23T18:09+0300

политика

владимир путин

переговоры

конфликт на украине

мнение

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в переговорах по украинскому конфликту не отступил от своей изначальной позиции ни по одному важному вопросу. Такая оценка переговорной тактики российского лидера приводится в публикации британской Times."До сих пор мы видели лишь как Украина и ее западные союзники обсуждают, возможен ли мир в принципе и как его можно гарантировать, - говорится в статье. - Президент Путин поддержал соглашение на словах, но при этом не пошел на уступки ни в одном важном вопросе".Вместе с тем в авторы материала признают, что у Москвы есть "свои причины для изменения подхода". При этом Times напомнил, что Владимир Зеленский, с одной стороны, твердо заявил, что Украина никогда не признает суверенитет Российской Федерации над новыми регионами, а, с другой стороны, выразил согласие, что украинские территории, взятые под контроль Россией, не удастся вернуть силой.

https://1prime.ru/20250322/putin-856012923.html

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владимир путин, переговоры, конфликт на украине, мнение