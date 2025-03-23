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"Европейцы тоже". Уиткофф сделал страшное для Украины заявление о Путине
"Европейцы тоже". Уиткофф сделал страшное для Украины заявление о Путине - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Европейцы тоже". Уиткофф сделал страшное для Украины заявление о Путине
Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News заявил о своей уверенности в том, что Россия не вынашивает... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T19:57+0300
2025-03-23T19:57+0300
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News заявил о своей уверенности в том, что Россия не вынашивает планов по "захвату Европы"."Я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) хочет захватить всю Европу, - сказал спецпосланник. - Это совсем другая ситуация, чем та, что была во время Второй мировой войны". При этом он подчеркнул, что "во время Второй мировой войны не было НАТО".Вместе с тем Уиткофф заявил, что верит Путину на слово, более того, он предположил, что "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению, но это, в общем-то, не имеет значения". Главное, подчеркнул спецпосланник, чтобы прекратились убийства.Ранее Уиткофф отметил, что Соединенные Штаты ожидают от завтрашних переговоров с Российской Федерацией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса.
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стив уиткофф, владимир путин, россия, европа
Политика, Стив Уиткофф, Владимир Путин, РОССИЯ, ЕВРОПА
"Европейцы тоже". Уиткофф сделал страшное для Украины заявление о Путине
Уиткофф заявил, что верит Путину на слово, и ЕС тоже начинает приходить к этому
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в беседе с телеканалом Fox News заявил о своей уверенности в том, что Россия не вынашивает планов по "захвату Европы".
"Я не считаю, что он (президент РФ Владимир Путин — прим. ред.) хочет захватить всю Европу, - сказал спецпосланник. - Это совсем другая ситуация, чем та, что была во время Второй мировой войны".
При этом он подчеркнул, что "во время Второй мировой войны не было НАТО".
Вместе с тем Уиткофф заявил, что верит Путину на слово, более того, он предположил, что "европейцы тоже начинают приходить к такому убеждению, но это, в общем-то, не имеет значения". Главное, подчеркнул спецпосланник, чтобы прекратились убийства.
"Свои причины". Переговорная тактика Путина возмутила Запад, пишет Times
Ранее Уиткофф отметил, что Соединенные Штаты ожидают от завтрашних переговоров с Российской Федерацией в Саудовской Аравии ощутимого прогресса.