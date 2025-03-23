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В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС

В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС

Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от Евпопеского Союза. Об этом заявил депутат Верховной Рады Даниил... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T13:12+0300

2025-03-23T13:12+0300

2025-03-23T13:12+0300

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МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от Евпопеского Союза. Об этом заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев. Европейская комиссия 20 марта сообщила о выделении Украине дополнительного миллиарда евро в рамках кредита "группы семи" (G7), погашение которого будет осуществляться из доходов от замороженных российских суверенных активов. Общий объем предоставленного Киеву Брюсселем кредита, таким образом, достиг 4 миллиардов евро. Всего ЕС обязался предоставить Украине около 18 миллиардов евро кредитов, погашаемых из доходов от российских активов, в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.По словам Гетманцева, с начала года Украина уже получила 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС.В своем Telegram-канале Гетманцев подчеркнул две ключевые задачи: экономное и рациональное использование средств, поступающих в рамках механизма ERA, и активизацию работы с партнерами по поиску надежных источников внешней поддержки на 2026 год и последующие годы. Он отметил, что существует понимание источников финансирования бюджетных программ на весь 2025 год, но ситуация с 2026 годом и далее требует активных действий.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе "воровством", подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, и у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

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украина, мировая экономика, рада, euroclear, ес