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В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС - 23.03.2025, ПРАЙМ
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В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС
В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС
Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от Евпопеского Союза. Об этом заявил депутат Верховной Рады Даниил... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T13:12+0300
2025-03-23T13:12+0300
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МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от Евпопеского Союза. Об этом заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев. Европейская комиссия 20 марта сообщила о выделении Украине дополнительного миллиарда евро в рамках кредита "группы семи" (G7), погашение которого будет осуществляться из доходов от замороженных российских суверенных активов. Общий объем предоставленного Киеву Брюсселем кредита, таким образом, достиг 4 миллиардов евро. Всего ЕС обязался предоставить Украине около 18 миллиардов евро кредитов, погашаемых из доходов от российских активов, в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.По словам Гетманцева, с начала года Украина уже получила 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС.В своем Telegram-канале Гетманцев подчеркнул две ключевые задачи: экономное и рациональное использование средств, поступающих в рамках механизма ERA, и активизацию работы с партнерами по поиску надежных источников внешней поддержки на 2026 год и последующие годы. Он отметил, что существует понимание источников финансирования бюджетных программ на весь 2025 год, но ситуация с 2026 годом и далее требует активных действий.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе "воровством", подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, и у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
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украина, мировая экономика, рада, euroclear, ес
Политика, УКРАИНА, Мировая экономика, Рада, Euroclear, ЕС
13:12 23.03.2025
 
В Раде призвали экономно расходовать финансовую помощь от ЕС

В Раде призвали экономно и рационально расходовать финансовую помощь от ЕС

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 23 мар – ПРАЙМ. Украина должна экономно и рационально использовать поступающие транши финансовой помощи от Евпопеского Союза. Об этом заявил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Европейская комиссия 20 марта сообщила о выделении Украине дополнительного миллиарда евро в рамках кредита "группы семи" (G7), погашение которого будет осуществляться из доходов от замороженных российских суверенных активов. Общий объем предоставленного Киеву Брюсселем кредита, таким образом, достиг 4 миллиардов евро. Всего ЕС обязался предоставить Украине около 18 миллиардов евро кредитов, погашаемых из доходов от российских активов, в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
По словам Гетманцева, с начала года Украина уже получила 22% от запланированного финансирования со стороны ЕС.
В своем Telegram-канале Гетманцев подчеркнул две ключевые задачи: экономное и рациональное использование средств, поступающих в рамках механизма ERA, и активизацию работы с партнерами по поиску надежных источников внешней поддержки на 2026 год и последующие годы. Он отметил, что существует понимание источников финансирования бюджетных программ на весь 2025 год, но ситуация с 2026 годом и далее требует активных действий.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около половины валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе "воровством", подчеркивая, что ЕС нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом, и у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
"Безумие". В Раде раскритиковали предложение Зеленского передать США ЗАЭС
21 марта, 12:57
 
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