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В Госдуме рассмотрят запрет рекламы организациями, нежелательными в России

В Госдуме рассмотрят запрет рекламы организациями, нежелательными в России - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Госдуме рассмотрят запрет рекламы организациями, нежелательными в России

Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T09:23+0300

2025-03-23T09:23+0300

2025-03-23T09:23+0300

госдума

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "На следующей неделе рассмотрим законопроект, направленный на пресечение обогащения владельцев информационных ресурсов, деятельность которых признана нежелательной или запрещена на территории России", - написал он в своем Telegram-канале. Володин отметил, что практика показывает, что российские пользователи — блогеры, предприниматели, компании — посредством применения технологий обхода ограничений (VPN) продолжают использовать социальные сети, запрещённые в Российской Федерации, для продвижения товаров и услуг. "Доходы от распространяемой рекламы идут в пользу владельцев ресурсов, которые осуществляют провокационную деятельность и недоброжелательные действия по отношению к нашей стране и её гражданам", - пояснил председатель Госдумы. При этом он отметил, что пользователи из России зачастую даже не осознают, что, используя эти платформы, становятся спонсорами тех, кто создаёт запрещённый и деструктивный контент, распространяет противоправную информацию, дискредитирующую нашу страну. "В этой связи законопроектом предлагается ввести запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах: иностранных или международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России; общественных или религиозных объединений либо иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете; а также доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством", - рассказал Володин. По его словам, это очередное решение по защите интересов России и её граждан.

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госдума, вячеслав володин, россия