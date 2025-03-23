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Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии - 23.03.2025, ПРАЙМ
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии
Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T13:48+0300
2025-03-23T14:00+0300
политика
сербия
россия
белград
александр вучич
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БЕЛГРАД, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и всестороннее развитие отношений Сербии и РФ. Замглавы администрации президента РФ в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций, по итогам которых Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет с Вучичем встречу в Москве 9 мая. "Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях. Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и о многих других сегментах, значимых для обеих сторон", - написал Вучич в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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сербия, россия, белград, александр вучич, максим орешкин
Политика, СЕРБИЯ, РОССИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, Максим Орешкин
13:48 23.03.2025 (обновлено: 14:00 23.03.2025)
 
Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии

Орешкин обсудил с Вучичем энергетику, торговлю и развитие отношений с Сербией

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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БЕЛГРАД, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и всестороннее развитие отношений Сербии и РФ.
Замглавы администрации президента РФ в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций, по итогам которых Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет с Вучичем встречу в Москве 9 мая.
"Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях. Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и о многих других сегментах, значимых для обеих сторон", - написал Вучич в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
%Официальный визит президента РФ В. Путина в Сербию - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2025
Путин и Вучич проведут переговоры, сообщил Орешкин
Вчера, 17:17
 
ПолитикаСЕРБИЯРОССИЯБЕЛГРАДАлександр ВучичМаксим Орешкин
 
 
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