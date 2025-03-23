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Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии

Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии - 23.03.2025, ПРАЙМ

Орешкин обсудил с Вучичем развитие отношений России и Сербии

Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T13:48+0300

2025-03-23T13:48+0300

2025-03-23T14:00+0300

политика

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белград

александр вучич

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БЕЛГРАД, 23 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил в соцсетях, что обсудил с заместителем главы администрации президента России Максимом Орешкиным энергетику, торговлю и всестороннее развитие отношений Сербии и РФ. Замглавы администрации президента РФ в субботу начал визит в Сербию с возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда вместе с сербским министром по международному экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем и послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. В сербском правительстве состоялись переговоры двух делегаций, по итогам которых Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин проведет с Вучичем встречу в Москве 9 мая. "Хорошая встреча с Максимом Орешкиным, на которой еще раз подтверждена приверженность укреплению отношений Сербии и России во всех областях. Мы обменялись мнениями о сотрудничестве в сфере энергетики, торговли и о многих других сегментах, значимых для обеих сторон", - написал Вучич в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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сербия, россия, белград, александр вучич, максим орешкин