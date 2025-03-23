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США отменили вознаграждение за информацию о местонахождении Хаккани - 23.03.2025, ПРАЙМ
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США отменили вознаграждение за информацию о местонахождении Хаккани
США отменили вознаграждение за информацию о местонахождении Хаккани - 23.03.2025, ПРАЙМ
США отменили вознаграждение за информацию о местонахождении Хаккани
США отменили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост министра внутренних дел в... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T05:55+0300
2025-03-23T05:55+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. США отменили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост министра внутренних дел в правительстве Афганистана, сообщил в воскресенье информационный портал Ariana news со ссылкой на источники в окружении самого Хаккани. По данным издания, из американского "черного списка" террористов помимо Сираджуддина Хаккани также удалены имена его родственников, членов организации "Сеть Хаккани" Абдула Азиза Хаккани и Яхьи Хаккани. Члены сети разыскивались США за координацию и участие в трансграничных атаках на американских военных и силы коалиции НАТО в Афганистане. Имена многих из них также находятся в санкционном списке ООН. "Сеть Хаккани" - афганская исламистская группировка, созданная Джелалуддином Хаккани во время войны с советскими войсками в 80-х годах XX века. Она также являлась боевым крылом движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в войне с контингентом США и НАТО в 2001-2021 годах. Сеть признана ООН террористической организацией.
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общество , сша, афганистан, москва, оон, нато
Общество , Экономика, США, АФГАНИСТАН, МОСКВА, ООН, НАТО
05:55 23.03.2025
 
США отменили вознаграждение за информацию о местонахождении Хаккани

Ariana news: США отменили вознаграждение за информацию о местонахождении Хаккани

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. США отменили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Сираджуддина Хаккани, занимающего пост министра внутренних дел в правительстве Афганистана, сообщил в воскресенье информационный портал Ariana news со ссылкой на источники в окружении самого Хаккани.
По данным издания, из американского "черного списка" террористов помимо Сираджуддина Хаккани также удалены имена его родственников, членов организации "Сеть Хаккани" Абдула Азиза Хаккани и Яхьи Хаккани.
Члены сети разыскивались США за координацию и участие в трансграничных атаках на американских военных и силы коалиции НАТО в Афганистане. Имена многих из них также находятся в санкционном списке ООН.
"Сеть Хаккани" - афганская исламистская группировка, созданная Джелалуддином Хаккани во время войны с советскими войсками в 80-х годах XX века. Она также являлась боевым крылом движения "Талибан" (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) в войне с контингентом США и НАТО в 2001-2021 годах. Сеть признана ООН террористической организацией.
 
ЭкономикаОбществоСШААФГАНИСТАНМОСКВАООННАТО
 
 
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