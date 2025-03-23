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При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC - 23.03.2025, ПРАЙМ
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При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC
При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC - 23.03.2025, ПРАЙМ
При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC
Шесть человек ранены в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T19:28+0300
2025-03-23T19:32+0300
происшествия
сша
техас
ночной клуб
стрельба
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Шесть человек ранены в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. "Шесть человек ранены, четыре из них критически, после стрельбы рано в воскресенье в ночном клубе Хьюстона", - указывает телеканал. По данным телеканала, двое подозреваемых, мотивы которых неизвестны, скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось. Отмечается, что стрельба произошла на фоне рейдов правоохранителей по нелегальным ночным клубам в Хьюстоне после серии случаев стрельбы в них.
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сша
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сша, техас, ночной клуб, стрельба
Происшествия, США, Техас, ночной клуб, стрельба
19:28 23.03.2025 (обновлено: 19:32 23.03.2025)
 
При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC

ABC: в результате стрельбы в ночном клубе Хьюстона были ранены шесть человек

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкХьюстон
Хьюстон - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Шесть человек ранены в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию.
"Шесть человек ранены, четыре из них критически, после стрельбы рано в воскресенье в ночном клубе Хьюстона", - указывает телеканал.
По данным телеканала, двое подозреваемых, мотивы которых неизвестны, скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 02.03.2025
В подмосковном ТЦ при инциденте со стрельбой пострадали три человека
2 марта, 18:35
Отмечается, что стрельба произошла на фоне рейдов правоохранителей по нелегальным ночным клубам в Хьюстоне после серии случаев стрельбы в них.
 
ПроисшествияСШАТехасночной клубстрельба
 
 
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