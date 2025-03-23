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При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC

При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC - 23.03.2025, ПРАЙМ

При стрельбе в ночном клубе Хьюстона пострадали шесть человек, передает ABC

Шесть человек ранены в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T19:28+0300

2025-03-23T19:28+0300

2025-03-23T19:32+0300

происшествия

сша

техас

ночной клуб

стрельба

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Шесть человек ранены в результате стрельбы в ночном клубе в американском штате Техас, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местную полицию. "Шесть человек ранены, четыре из них критически, после стрельбы рано в воскресенье в ночном клубе Хьюстона", - указывает телеканал. По данным телеканала, двое подозреваемых, мотивы которых неизвестны, скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось. Отмечается, что стрельба произошла на фоне рейдов правоохранителей по нелегальным ночным клубам в Хьюстоне после серии случаев стрельбы в них.

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сша

техас

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сша, техас, ночной клуб, стрельба