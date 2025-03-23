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Песков объяснил, чем администрация Трампа импонирует Москве - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Песков объяснил, чем администрация Трампа импонирует Москве
Песков объяснил, чем администрация Трампа импонирует Москве - 23.03.2025, ПРАЙМ
Песков объяснил, чем администрация Трампа импонирует Москве
Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T14:09+0300
2025-03-23T14:09+0300
политика
дмитрий песков
администрация сша
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Новая администрация очевидно имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация, администрация (президента Джо) Байдена. Новая администрация говорит о мире, новая администрация говорит о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем, но для них, конечно, самое главное - это выгода Америке. И новая администрация говорит о сделках. Такая тональность импонирует нам гораздо больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
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дмитрий песков, администрация сша, дональд трамп
Политика, Дмитрий Песков, администрация США, Дональд Трамп
14:09 23.03.2025
 
Песков объяснил, чем администрация Трампа импонирует Москве

Песков: готовность администрации Трампа к миру и сделкам импонирует Москве

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа говорит о мире на Украине, сотрудничестве с РФ и сделках, такая тональность импонирует Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Новая администрация очевидно имеет отличную позицию от той, которой придерживалась предыдущая администрация, администрация (президента Джо) Байдена. Новая администрация говорит о мире, новая администрация говорит о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем, но для них, конечно, самое главное - это выгода Америке. И новая администрация говорит о сделках. Такая тональность импонирует нам гораздо больше", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста.
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2025
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19 марта, 21:43
 
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