Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250323/turizm-856025156.html
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс на вьетнамский курорт Нячанг 22 марта, сообщила авиакомпания. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:45+0300
2025-03-23T12:45+0300
бизнес
аэрофлот
вьетнам
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс на вьетнамский курорт Нячанг 22 марта, сообщила авиакомпания. Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский 3 февраля в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что группа планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме. "Первый рейс вылетел вчера вечером из Москвы со 100% загрузкой и сегодня утром приземлился в Камрани (Нячанг)", - рассказали в авиакомпании. Полеты между Москвой и Нячангом выполняются на самолетах Airbus А330 два раза в неделю: вылет из Шереметьево по четвергам и субботам, обратный рейс - по пятницам и воскресеньям. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
https://1prime.ru/20250321/avia-855986013.html
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэрофлот, вьетнам
Бизнес, Аэрофлот, ВЬЕТНАМ
12:45 23.03.2025
 
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы

"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг 22 марта

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс на вьетнамский курорт Нячанг 22 марта, сообщила авиакомпания.
Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский 3 февраля в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что группа планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме.
"Первый рейс вылетел вчера вечером из Москвы со 100% загрузкой и сегодня утром приземлился в Камрани (Нячанг)", - рассказали в авиакомпании.
Полеты между Москвой и Нячангом выполняются на самолетах Airbus А330 два раза в неделю: вылет из Шереметьево по четвергам и субботам, обратный рейс - по пятницам и воскресеньям.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском
21 марта, 10:53
 
БизнесАэрофлотВЬЕТНАМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала