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"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс на вьетнамский курорт Нячанг 22 марта, сообщила авиакомпания. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T12:45+0300
2025-03-23T12:45+0300
2025-03-23T12:45+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс на вьетнамский курорт Нячанг 22 марта, сообщила авиакомпания. Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский 3 февраля в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что группа планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме. "Первый рейс вылетел вчера вечером из Москвы со 100% загрузкой и сегодня утром приземлился в Камрани (Нячанг)", - рассказали в авиакомпании. Полеты между Москвой и Нячангом выполняются на самолетах Airbus А330 два раза в неделю: вылет из Шереметьево по четвергам и субботам, обратный рейс - по пятницам и воскресеньям. Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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бизнес, аэрофлот, вьетнам
Бизнес, Аэрофлот, ВЬЕТНАМ
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг из Москвы
"Аэрофлот" выполнил первый рейс в Нячанг 22 марта
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила первый рейс на вьетнамский курорт Нячанг 22 марта, сообщила авиакомпания.
Глава "Аэрофлота" Сергей Александровский 3 февраля в интервью телеканалу "Россия 24" сообщил, что группа планирует в конце марта открыть новое направление - город Нячанг во Вьетнаме.
"Первый рейс вылетел вчера вечером из Москвы со 100% загрузкой и сегодня утром приземлился в Камрани (Нячанг)", - рассказали в авиакомпании.
Полеты между Москвой и Нячангом выполняются на самолетах Airbus А330 два раза в неделю: вылет из Шереметьево по четвергам и субботам, обратный рейс - по пятницам и воскресеньям.
Группа "Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России. В состав группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском