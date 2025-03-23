https://1prime.ru/20250323/turkmeniya-856024370.html

ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана

ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана - 23.03.2025, ПРАЙМ

ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана

енеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "Постоянном нейтралитете Туркменистана", о чем сообщило туркменское Министерство иностранных дел. Документ был... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T11:35+0300

2025-03-23T11:35+0300

2025-03-23T11:35+0300

политика

туркмения

оон

ашхабад

https://cdnn.1prime.ru/img/76227/44/762274406_0:0:2713:1526_1920x0_80_0_0_9a357fa42e25daa22e17c821d533eddc.jpg

АШХАБАД, 23 мар – ПРАЙМ. енеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "Постоянном нейтралитете Туркменистана", о чем сообщило туркменское Министерство иностранных дел. Документ был одобрен консенсусом."В ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН под пунктом 61 повестки дня "Миростроительство и поддержание мира" была консенсусом принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана", - сказано в сообщении. Резолюция содержит рекомендацию об использовании территорий нейтральных государств для проведения мирных переговоров. Соавторами данного документа выступили 67 стран.Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, представляя резолюцию, подчеркнула, что нейтральный статус является ключевым элементом внешней политики страны и основой для реализации ее миротворческой деятельности на международном уровне.Атаева отметила, что нейтралитет закреплен в конституционном законодательстве Туркменистана и базируется на исторических и культурных традициях туркменского народа, которые ставят мир, диалог и взаимное уважение во главу угла государственного строительства.День нейтралитета Туркменистана отмечается в честь принятия Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году по инициативе Туркменистана ГА ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета. Также при ООН была сформирована Группа друзей нейтралитета.

https://1prime.ru/20250308/gaz-855588578.html

туркмения

ашхабад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туркмения, оон, ашхабад