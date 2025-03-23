Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана - 23.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250323/turkmeniya-856024370.html
ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана
ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана - 23.03.2025, ПРАЙМ
ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана
енеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "Постоянном нейтралитете Туркменистана", о чем сообщило туркменское Министерство иностранных дел. Документ был... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T11:35+0300
2025-03-23T11:35+0300
политика
туркмения
оон
ашхабад
https://cdnn.1prime.ru/img/76227/44/762274406_0:0:2713:1526_1920x0_80_0_0_9a357fa42e25daa22e17c821d533eddc.jpg
АШХАБАД, 23 мар – ПРАЙМ. енеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "Постоянном нейтралитете Туркменистана", о чем сообщило туркменское Министерство иностранных дел. Документ был одобрен консенсусом."В ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН под пунктом 61 повестки дня "Миростроительство и поддержание мира" была консенсусом принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана", - сказано в сообщении. Резолюция содержит рекомендацию об использовании территорий нейтральных государств для проведения мирных переговоров. Соавторами данного документа выступили 67 стран.Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, представляя резолюцию, подчеркнула, что нейтральный статус является ключевым элементом внешней политики страны и основой для реализации ее миротворческой деятельности на международном уровне.Атаева отметила, что нейтралитет закреплен в конституционном законодательстве Туркменистана и базируется на исторических и культурных традициях туркменского народа, которые ставят мир, диалог и взаимное уважение во главу угла государственного строительства.День нейтралитета Туркменистана отмечается в честь принятия Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году по инициативе Туркменистана ГА ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета. Также при ООН была сформирована Группа друзей нейтралитета.
https://1prime.ru/20250308/gaz-855588578.html
туркмения
ашхабад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76227/44/762274406_46:0:2713:2000_1920x0_80_0_0_ec297527c1cf4d9b9d1ae004ab10fdd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туркмения, оон, ашхабад
Политика, ТУРКМЕНИЯ, ООН, Ашхабад
11:35 23.03.2025
 
ГА ООН приняла резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана

ГА ООН проголосовала за резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПамятник первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. в Ашхабаде
Памятник первому президенту Туркменистана Сапармурату Ниязову. в Ашхабаде - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АШХАБАД, 23 мар – ПРАЙМ. енеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о "Постоянном нейтралитете Туркменистана", о чем сообщило туркменское Министерство иностранных дел. Документ был одобрен консенсусом.
"В ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН под пунктом 61 повестки дня "Миростроительство и поддержание мира" была консенсусом принята резолюция "Постоянный нейтралитет Туркменистана", - сказано в сообщении.
Резолюция содержит рекомендацию об использовании территорий нейтральных государств для проведения мирных переговоров. Соавторами данного документа выступили 67 стран.
Постоянный представитель Туркменистана при ООН Аксолтан Атаева, представляя резолюцию, подчеркнула, что нейтральный статус является ключевым элементом внешней политики страны и основой для реализации ее миротворческой деятельности на международном уровне.
Атаева отметила, что нейтралитет закреплен в конституционном законодательстве Туркменистана и базируется на исторических и культурных традициях туркменского народа, которые ставят мир, диалог и взаимное уважение во главу угла государственного строительства.
День нейтралитета Туркменистана отмечается в честь принятия Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 1995 года специальной резолюции о постоянном нейтралитете страны. В 2017 году по инициативе Туркменистана ГА ООН провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета. Также при ООН была сформирована Группа друзей нейтралитета.
Природный газ
В Туркмении заявили о готовности поставлять газ в Евросоюз
8 марта, 08:23
 
ПолитикаТУРКМЕНИЯООНАшхабад
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала