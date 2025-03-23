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Суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции
Суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции - 23.03.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции
Турецкий суд принял решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу, подозреваемого в коррупционных преступлениях, сообщает телеканал Sözcü в воскресенье. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T10:33+0300
2025-03-23T10:37+0300
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АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Турецкий суд принял решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу, подозреваемого в коррупционных преступлениях, сообщает телеканал Sözcü в воскресенье."Мэр столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции", - сообщил телеканал. 19 марта Главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, которая, по версии следствия, занималась коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сообщается, что в ходе допроса Имамоглу отверг все предъявленные обвинения. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста.Параллельно Стамбульский университет принял решение об аннулировании диплома Имамоглу. Генпрокуратура, инициировавшая запрос, выразила подозрения относительно возможных нарушений при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время не признавала данное учебное заведение. Имамоглу давал показания по этому вопросу.Аннулирование диплома может помешать Имамоглу участвовать в президентских выборах, поскольку турецкая конституция требует наличия высшего образования для кандидатов на пост главы государства.В настоящее время Имамоглу является единственным кандидатом на праймериз от Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным конкурентом Реджепа Тайипа Эрдогана.Действующий президент Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политического давления на правоохранительные органы и судебную систему, подчеркнув приоритет решения государственных проблем для правительства.Арест мэра Стамбула вызвал волну массовых протестов в Анкаре, Стамбуле и Измире. Несмотря на продление запрета на митинги и демонстрации до 27 марта, СНР призывает своих сторонников выходить на улицы.
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стамбул, турция, общество
Стамбул, ТУРЦИЯ, Общество
10:33 23.03.2025 (обновлено: 10:37 23.03.2025)
 
Суд арестовал мэра Стамбула по делу о коррупции

Sözcü: суд арестовал задержанного мэра Стамбула по делу о коррупции

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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АНКАРА, 23 мар - ПРАЙМ. Турецкий суд принял решение об аресте мэра Стамбула Экрема Имамоглу, подозреваемого в коррупционных преступлениях, сообщает телеканал Sözcü в воскресенье.
"Мэр столичного муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу был арестован в рамках расследования коррупции", - сообщил телеканал.
19 марта Главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании Имамоглу по делу об организации, которая, по версии следствия, занималась коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействием террористической деятельности. Сообщается, что в ходе допроса Имамоглу отверг все предъявленные обвинения. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста.
Параллельно Стамбульский университет принял решение об аннулировании диплома Имамоглу. Генпрокуратура, инициировавшая запрос, выразила подозрения относительно возможных нарушений при переводе Имамоглу в Стамбул из вуза на Северном Кипре, поскольку Турция в то время не признавала данное учебное заведение. Имамоглу давал показания по этому вопросу.
Аннулирование диплома может помешать Имамоглу участвовать в президентских выборах, поскольку турецкая конституция требует наличия высшего образования для кандидатов на пост главы государства.
В настоящее время Имамоглу является единственным кандидатом на праймериз от Оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (СНР) и считается главным конкурентом Реджепа Тайипа Эрдогана.
Действующий президент Эрдоган обвинил оппозицию в попытках политического давления на правоохранительные органы и судебную систему, подчеркнув приоритет решения государственных проблем для правительства.
Арест мэра Стамбула вызвал волну массовых протестов в Анкаре, Стамбуле и Измире. Несмотря на продление запрета на митинги и демонстрации до 27 марта, СНР призывает своих сторонников выходить на улицы.
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