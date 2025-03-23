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"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину - 23.03.2025, ПРАЙМ
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"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину
"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину
Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как государство, находящееся в вассальной зависимости от США. Такое мнение выразил политолог Марк Галеотти,... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T10:00+0300
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политика
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как государство, находящееся в вассальной зависимости от США. Такое мнение выразил политолог Марк Галеотти, комментируя позицию главы Белого дома для CNN."Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", - говорится в публикации.Галеотти предполагает, что администрация США может достичь договоренностей с Россией, поставив Украину уже перед свершившимся фактом.Согласно сообщению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, в среду Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив вопросы сближения позиций Москвы и Киева и выдвинув новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Ранее состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и выразили взаимную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, подчеркнув особую ответственность обеих стран за глобальную безопасность и стабильность.
https://1prime.ru/20250322/tramp-856017608.html
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украина, сша, дональд трамп, cnn, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, CNN, Владимир Зеленский
10:00 23.03.2025 (обновлено: 10:40 23.03.2025)
 
"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину

Галеотти: Трамп считает Украину вассальным государством США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как государство, находящееся в вассальной зависимости от США. Такое мнение выразил политолог Марк Галеотти, комментируя позицию главы Белого дома для CNN.

"Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", - говорится в публикации.
Галеотти предполагает, что администрация США может достичь договоренностей с Россией, поставив Украину уже перед свершившимся фактом.
Согласно сообщению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, в среду Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив вопросы сближения позиций Москвы и Киева и выдвинув новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Ранее состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и выразили взаимную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, подчеркнув особую ответственность обеих стран за глобальную безопасность и стабильность.
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ПолитикаУКРАИНАСШАДональд ТрампCNNВладимир Зеленский
 
 
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