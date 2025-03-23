https://1prime.ru/20250323/ukraina-856023312.html

"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину

"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Купленное и вассальное". В США раскрыли, что Трамп думает про Украину

Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как государство, находящееся в вассальной зависимости от США. Такое мнение выразил политолог Марк Галеотти,... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T10:00+0300

2025-03-23T10:00+0300

2025-03-23T10:40+0300

политика

украина

сша

дональд трамп

cnn

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151903_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_f1aa955ed5980cca565f3b0235da39c8.jpg

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает Украину как государство, находящееся в вассальной зависимости от США. Такое мнение выразил политолог Марк Галеотти, комментируя позицию главы Белого дома для CNN."Я думаю, что принципиальный момент заключается в том, что, с точки зрения Трампа, Украина является купленным и оплаченным вассальным государством", - говорится в публикации.Галеотти предполагает, что администрация США может достичь договоренностей с Россией, поставив Украину уже перед свершившимся фактом.Согласно сообщению пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, в среду Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, обсудив вопросы сближения позиций Москвы и Киева и выдвинув новые предложения по обеспечению безопасности Украины. Ранее состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине и выразили взаимную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений, подчеркнув особую ответственность обеих стран за глобальную безопасность и стабильность.

https://1prime.ru/20250322/tramp-856017608.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, дональд трамп, cnn, владимир зеленский