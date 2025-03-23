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"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление - 23.03.2025, ПРАЙМ
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"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление
"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление
Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T16:13+0300
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политика
украина
территории
россия
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется", — заявил украинский офицер.При этом Стариков выразил уверенность, что если боевые действия продлятся, то Украина потеряет еще больше территорий, поскольку время, по его мнению, играет на Россию.Резюмируя, полковник заявил: "Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине".
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украина, территории, россия
Политика, УКРАИНА, Территории, РОССИЯ
16:13 23.03.2025 (обновлено: 16:14 23.03.2025)
 
"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление

Стариков: потерянные территории уже не вернутся Украине

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется", — заявил украинский офицер.
При этом Стариков выразил уверенность, что если боевые действия продлятся, то Украина потеряет еще больше территорий, поскольку время, по его мнению, играет на Россию.
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Резюмируя, полковник заявил: "Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине".
 
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