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"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление
"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление - 23.03.2025, ПРАЙМ
"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление
Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T16:13+0300
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2025-03-23T16:14+0300
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется", — заявил украинский офицер.При этом Стариков выразил уверенность, что если боевые действия продлятся, то Украина потеряет еще больше территорий, поскольку время, по его мнению, играет на Россию.Резюмируя, полковник заявил: "Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине".
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Политика, УКРАИНА, Территории, РОССИЯ
"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление
Стариков: потерянные территории уже не вернутся Украине
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
"Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется", — заявил украинский офицер.
При этом Стариков выразил уверенность, что если боевые действия продлятся, то Украина потеряет еще больше территорий, поскольку время, по его мнению, играет на Россию.
"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе
Резюмируя, полковник заявил: "Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине".