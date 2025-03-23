https://1prime.ru/20250323/ukraina-856028286.html

"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление

"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление - 23.03.2025, ПРАЙМ

"Выгодно Украине". Полковник СБУ сделал неожиданное заявление

Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T16:13+0300

2025-03-23T16:13+0300

2025-03-23T16:14+0300

политика

украина

территории

россия

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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Территории, которые Российская Федерация взяла под контроль, уже никогда не будут возвращены Украине. Такое заявление в беседе с журналисткой Натальей Влащенко сделал полковник СБУ в отставке Олег Стариков."Это аксиома: та территория, которая сейчас занята, уже не вернется", — заявил украинский офицер.При этом Стариков выразил уверенность, что если боевые действия продлятся, то Украина потеряет еще больше территорий, поскольку время, по его мнению, играет на Россию.Резюмируя, полковник заявил: "Остановить все и заключить перемирие выгодно Украине".

https://1prime.ru/20250322/perevorot-856018983.html

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украина, территории, россия