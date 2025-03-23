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В Улан-Удэ усилят работу по реконструкции очистных сооружений - 23.03.2025, ПРАЙМ
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В Улан-Удэ усилят работу по реконструкции очистных сооружений
В Улан-Удэ усилят работу по реконструкции очистных сооружений - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Улан-Удэ усилят работу по реконструкции очистных сооружений
Работа по реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ будет усилена, заявил заместитель руководителя секретариата вице-премьера правительства РФ Дмитрия... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T06:59+0300
2025-03-23T06:59+0300
экономика
россия
улан-удэ
рф
бурятия
дмитрий патрушев
джамбулат хатуов
владимир путин
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УЛАН-УДЭ, 23 мар – ПРАЙМ. Работа по реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ будет усилена, заявил заместитель руководителя секретариата вице-премьера правительства РФ Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов. Группа правительства России работает в столице Бурятии по приглашению главы республики Алексея Цыденова. По поручению Патрушева в нее вошли представители федеральных министерств строительства и природных ресурсов. Группа провела осмотр правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ, процесс реконструкции которых ведется с отставанием. "Минстрой принял решение, связанное с усилением подрядной организации, в том числе кадрового потенциала... Мы рассчитываем, что план-график, который сейчас на штабе под руководством Алексея Самбуевича (Цыденова - ред.) был озвучен, будет выполняться", - сказал Хатуов на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Бурятии. По данным пресс-службы, также приняты решения о наращивании темпов производства строительно-монтажных работ, прохождении обязательной государственной экспертизы, проведении исследования изготовленных конструкций профильным институтом Минстроя России НИЦ "Строительство". Модернизация очистных реализуется по федеральному проекту "Сохранение озера Байкал" в рамках нацпроекта "Экология". В целях защиты и сохранения экологии озера Байкал президент РФ Владимир Путин в начале 2021 года дал поручение о строительстве и реконструкции 21 очистного сооружения в населенных пунктах, стоящих на реках, которые впадают в Байкал.
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россия, улан-удэ, рф, бурятия, дмитрий патрушев, джамбулат хатуов, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Улан-Удэ, РФ, Бурятия, Дмитрий Патрушев, Джамбулат Хатуов, Владимир Путин
06:59 23.03.2025
 
В Улан-Удэ усилят работу по реконструкции очистных сооружений

Секретариат Патрушева: реконструкцию очистных сооружений в Улан-Удэ усилят

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УЛАН-УДЭ, 23 мар – ПРАЙМ. Работа по реконструкции очистных сооружений в Улан-Удэ будет усилена, заявил заместитель руководителя секретариата вице-премьера правительства РФ Дмитрия Патрушева Джамбулат Хатуов.
Группа правительства России работает в столице Бурятии по приглашению главы республики Алексея Цыденова. По поручению Патрушева в нее вошли представители федеральных министерств строительства и природных ресурсов. Группа провела осмотр правобережных очистных сооружений канализации Улан-Удэ, процесс реконструкции которых ведется с отставанием.
"Минстрой принял решение, связанное с усилением подрядной организации, в том числе кадрового потенциала... Мы рассчитываем, что план-график, который сейчас на штабе под руководством Алексея Самбуевича (Цыденова - ред.) был озвучен, будет выполняться", - сказал Хатуов на видео, опубликованном в Telegram-канале правительства Бурятии.
По данным пресс-службы, также приняты решения о наращивании темпов производства строительно-монтажных работ, прохождении обязательной государственной экспертизы, проведении исследования изготовленных конструкций профильным институтом Минстроя России НИЦ "Строительство".
Модернизация очистных реализуется по федеральному проекту "Сохранение озера Байкал" в рамках нацпроекта "Экология". В целях защиты и сохранения экологии озера Байкал президент РФ Владимир Путин в начале 2021 года дал поручение о строительстве и реконструкции 21 очистного сооружения в населенных пунктах, стоящих на реках, которые впадают в Байкал.
 
ЭкономикаРОССИЯУлан-УдэРФБурятияДмитрий ПатрушевДжамбулат ХатуовВладимир Путин
 
 
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