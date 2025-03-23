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Ущерб от вспышки ящура в Словакии составит около 8 млн евро

Ущерб от вспышки ящура в Словакии составит около 8 млн евро - 23.03.2025, ПРАЙМ

Ущерб от вспышки ящура в Словакии составит около 8 млн евро

Ущерб от вспышки ящура в Словакии, по предварительной оценке, составит порядка 8 миллионов евро, сообщил министр сельского хозяйства республики Рихард Такач. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T01:04+0300

2025-03-23T01:04+0300

2025-03-23T01:04+0300

экономика

общество

словакия

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БРАТИСЛАВА, 23 мар - ПРАЙМ. Ущерб от вспышки ящура в Словакии, по предварительной оценке, составит порядка 8 миллионов евро, сообщил министр сельского хозяйства республики Рихард Такач. В пятницу Такач сообщил, что ящур подтвержден в трех хозяйствах, которые занимаются разведением крупного рогатого скота на юге Словакии, последние 50 лет данное заболевание в республике не регистрировалось. "По расчетам, которые были проведены министерством, мы говорим сейчас о 8 миллионах евро", - сказал Такач на пресс-конференции по итогам экстренного заседания правительства, комментируя предварительные данные об ущербе от вспышки ящура. Он сообщил, что по всей Словакии закрыты зоопарки и запрещены выставки и ярмарки крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, усилен контроль на границе и внутри страны, посторонним запрещен вход на фермы, запрещено любое перемещение сельскохозяйственных животных по республике и за ее пределы. Умерщвление крупного рогатого скота уже начато на одной из трех ферм, где был подтвержден ящур. По данным словацкого издания Denník N, на фермах, где произошла вспышка этого заболевания, содержится порядка 2,5 тысяч голов крупного рогатого скота, специалистам предстоит всех этих животных ликвидировать.

словакия

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общество , словакия