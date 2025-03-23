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Россия стала третьей по темпам роста ВВП среди стран "Большой двадцатки"

Россия стала третьей по темпам роста ВВП среди стран "Большой двадцатки" - 23.03.2025, ПРАЙМ

Россия стала третьей по темпам роста ВВП среди стран "Большой двадцатки"

Россия в 2024 году стала третьей по темпам роста экономики в "Большой двадцатке", а единственными, чей ВВП за год сократился, стали Аргентина и Германия,... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T08:16+0300

2025-03-23T08:16+0300

2025-03-23T09:03+0300

экономика

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия в 2024 году стала третьей по темпам роста экономики в "Большой двадцатке", а единственными, чей ВВП за год сократился, стали Аргентина и Германия, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Сильнее всего в прошлом году увеличилась экономика Индии, хотя ее темпы роста замедлились до 6,7% с 8,8% в календарном 2023 году. Второе место поделили между собой Китай и Индонезия, ВВП которых в прошлом году увеличился на 5%. При этом если китайская экономика столкнулась с небольшим снижением темпов роста - на 0,2 процентного пункта, то индонезийская сохранила динамику неизменной. Тройку лидеров замыкает Россия, которая второй год подряд увеличивает свою экономику на 4,1%. Четвертой стала Бразилия, рост ВВП которой ускорился до 3,4% с 3,2% годом ранее. Пятой была Турция (единственная в топ-5 не входит в БРИКС), при этом она столкнулась с резким замедлением темпов увеличения экономики - до 3,2% с 5,1% в позапрошлом году. Единственными крупными экономиками, которые в прошлом году столкнулись со спадом, стали Аргентина и Германия: их ВВП продолжил сокращаться второй год подряд. Латиноамериканская страна сейчас переживает болезненные реформы нового президента Хавьера Милея, и на этом фоне ее ВВП сократился на 1,7% после 1,6% годом ранее. При этом немецкая экономика сталкивается с проблемами из-за санкций против России и высокой конкуренции со стороны Китая на ключевых для нее рынках, в результате чего она уменьшилась за прошлый год еще на 0,2% после 0,3% в позапрошлом году. А вот Саудовская Аравия смогла преодолеть спад 2023 года и вернуться к росту - на 1,3% по итогам прошлого года. Также заметно ускорилась динамика в Южной Корее, где темпы роста ВВП составили 2% против 1,4% в позапрошлом году, а также Британии - до 0,9% с 0,4%. Остальные страны либо столкнулись с сохранением темпов роста неизменными, либо с их замедлением. К первой группе относятся Италия (0,7%), Франция (1,1%), и Канада (1,5%). Во второй группе наиболее заметно упали темпы роста в Японии - сразу в 19 раз, до 0,1%, Австралии - вдвое, до 1%, а также по 0,1 процентного пункта снижение зафиксировали в ЮАР (0,6%) и США (2,8%).

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аргентина

германия

китай

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россия, мировая экономика, аргентина, германия, китай