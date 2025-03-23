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Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана
Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана - 23.03.2025, ПРАЙМ
Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана
Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, один человек погиб, сообщает ливанское министерство здравоохранения. | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T00:00+0300
2025-03-23T00:00+0300
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БЕЙРУТ, 22 мар - ПРАЙМ. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, один человек погиб, сообщает ливанское министерство здравоохранения.
"Враждебный Израиль нанес авиаудар по зданию в Тире, один человек погиб, семеро получили ранения", - говорится в заявлении.
По данным минздрава Ливана, в результате авианалета на поселение Коейла ранения получили четверо мирных граждан.
Всего в результате израильских авиаударов по югу Ливана погибли шестеро мирных граждан.
В субботу утром военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана.
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общество , ливан, израиль
Общество , ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ
Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана
Минздрав Ливана: израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге страны
БЕЙРУТ, 22 мар - ПРАЙМ. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, один человек погиб, сообщает ливанское министерство здравоохранения.
"Враждебный Израиль нанес авиаудар по зданию в Тире, один человек погиб, семеро получили ранения", - говорится в заявлении.
По данным минздрава Ливана, в результате авианалета на поселение Коейла ранения получили четверо мирных граждан.
Всего в результате израильских авиаударов по югу Ливана погибли шестеро мирных граждан.
В субботу утром военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана.