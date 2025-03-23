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Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана - 23.03.2025, ПРАЙМ

Израильские ВВС нанесли удар по жилому дому на юге Ливана

Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, один человек погиб, сообщает ливанское министерство здравоохранения. | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T00:00+0300

2025-03-23T00:00+0300

2025-03-23T00:00+0300

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БЕЙРУТ, 22 мар - ПРАЙМ. Самолеты израильских ВВС нанесли удар по жилому дому в городе Тир на юге Ливана, один человек погиб, сообщает ливанское министерство здравоохранения. "Враждебный Израиль нанес авиаудар по зданию в Тире, один человек погиб, семеро получили ранения", - говорится в заявлении. По данным минздрава Ливана, в результате авианалета на поселение Коейла ранения получили четверо мирных граждан. Всего в результате израильских авиаударов по югу Ливана погибли шестеро мирных граждан. В субботу утром военно-полевой источник сообщил РИА Новости, что израильская армия произвела массированный артиллерийский обстрел окрестностей поселения Яхмар-эш-Шакиф в управе Набатия на юге Ливана в ответ на пуск ракет с территории Ливана в направлении израильского поселения Митула. Позже ВВС Израиля подвергли массированным бомбардировкам более пяти населенных пунктов на юге Ливана.

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общество , ливан, израиль