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В Эстонии начался сбор подписей за проведение досрочных выборов, пишут СМИ
В Эстонии начался сбор подписей за проведение досрочных выборов, пишут СМИ - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Эстонии начался сбор подписей за проведение досрочных выборов, пишут СМИ
Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T18:58+0300
2025-03-23T18:58+0300
2025-03-23T19:03+0300
политика
эстония
внеочередные выборы
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы посредством вотума недоверия премьеру Кристену Михалу добиться проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает газета Postimees. "Партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу, чтобы посредством вотума недоверия премьер-министру добиться проведения внеочередных выборов в Рийгикогу", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в первый день обращение подписали порядка 2 тысяч человек.
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эстония, внеочередные выборы
Политика, ЭСТОНИЯ, внеочередные выборы
В Эстонии начался сбор подписей за проведение досрочных выборов, пишут СМИ
Postimees: в Эстонии начался сбор подписей за проведение внеочередных выборов
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Непарламентская партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу (парламент Эстонии), чтобы посредством вотума недоверия премьеру Кристену Михалу добиться проведения внеочередных выборов в парламент, сообщает газета Postimees.
"Партия "Эстонские националисты и консерваторы" начала сбор подписей под коллективным обращением к депутатам Рийгикогу, чтобы посредством вотума недоверия премьер-министру добиться проведения внеочередных выборов в Рийгикогу", - говорится в публикации.
Премьер Эстонии заявил о планах увеличить расходы на оборону в 2026 году
Как отмечает издание, в первый день обращение подписали порядка 2 тысяч человек.