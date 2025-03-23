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Премьер Канады объявил о роспуске парламента и назначении выборов - 23.03.2025, ПРАЙМ
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Премьер Канады объявил о роспуске парламента и назначении выборов
Премьер Канады объявил о роспуске парламента и назначении выборов - 23.03.2025, ПРАЙМ
Премьер Канады объявил о роспуске парламента и назначении выборов
Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T22:52+0300
2025-03-23T22:52+0300
политика
парламент
выборы
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. "Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента (США Дональд - ред.) Трампа", - заявил Карни в соцсети X. Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам канадского телеканала CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы - 133. Новый премьер вступил в должность 14 марта на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность ко встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли. Предыдущему премьеру Канады Джастину Трюдо ранее пришлось уйти в отставку на фоне недовольства населения политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
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парламент, выборы
Политика, парламент, Выборы
22:52 23.03.2025
 
Премьер Канады объявил о роспуске парламента и назначении выборов

Премьер Канады заявил о роспуске парламента и назначении выборов на 28 апреля

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ВАШИНГТОН, 23 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр Канады Марк Карни в воскресенье заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля.
"Я только что попросил генерал-губернатора распустить парламент и назначить федеральные выборы на 28 апреля. Нам нужно построить самую сильную экономику в G7. Нам нужно разобраться с тарифами президента (США Дональд - ред.) Трампа", - заявил Карни в соцсети X.
Ранее газета Globe and Mail сообщила, что Карни решил назначить досрочные выборы на фоне благоприятных для него социологических данных: по подсчетам канадского телеканала CBC, Либеральная партия Карни набирает 37,8% поддержки, опережая Консервативную партию Пьера Пуальевра с 37,2%. При таком раскладе либералы могут получить 176 мест в парламенте, а консерваторы - 133.
Новый премьер вступил в должность 14 марта на фоне нарастающего напряжения в отношениях с соседними США, вызванного не только торговой политикой Трампа, но и его угрозами сделать Канаду 51-м штатом США. Карни уже заявил, что его страна никогда не станет частью Соединенных Штатов, и изъявил готовность ко встрече с Трампом в случае, если тот продемонстрирует уважение к суверенитету Канады и будет готов обсуждать совместные подходы в сфере торговли.
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"Нужно ли нам?" Канада решила "жестоко" отомстить Трампу
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Предыдущему премьеру Канады Джастину Трюдо ранее пришлось уйти в отставку на фоне недовольства населения политикой его администрации по миграции и из-за высокой инфляции в стране. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет.
 
ПолитикапарламентВыборы
 
 
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