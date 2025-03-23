https://1prime.ru/20250323/vygoda-856026193.html

В Кремле оценили перспективы сотрудничества России и США

В Кремле оценили перспективы сотрудничества России и США - 23.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили перспективы сотрудничества России и США

Разногласия между Россией и США не должны препятствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... | 23.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-23T14:11+0300

2025-03-23T14:11+0300

2025-03-23T14:13+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

мировая экономика

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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Разногласия между Россией и США не должны препятствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы можем в чем-то не соглашаться, но это не значит, что мы должны лишать себя взаимной выгоды", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя потенциал российско-американского сотрудничества. Он также добавил, что эта позиция продиктована "здравым смыслом".Песков также подчеркнул, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между России и США в различных областях "трудно переоценить".

https://1prime.ru/20250323/peregovory-856025284.html

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россия, сша, дмитрий песков, мировая экономика