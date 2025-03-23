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В Кремле оценили перспективы сотрудничества России и США
В Кремле оценили перспективы сотрудничества России и США - 23.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили перспективы сотрудничества России и США
Разногласия между Россией и США не должны препятствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T14:11+0300
2025-03-23T14:11+0300
2025-03-23T14:13+0300
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дмитрий песков
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Разногласия между Россией и США не должны препятствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы можем в чем-то не соглашаться, но это не значит, что мы должны лишать себя взаимной выгоды", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя потенциал российско-американского сотрудничества. Он также добавил, что эта позиция продиктована "здравым смыслом".Песков также подчеркнул, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между России и США в различных областях "трудно переоценить".
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россия, сша, дмитрий песков, мировая экономика
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Мировая экономика
В Кремле оценили перспективы сотрудничества России и США
Песков: разногласия между Россией и США не должны лишать двух стран взаимной выгоды
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Разногласия между Россией и США не должны препятствовать взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы можем в чем-то не соглашаться, но это не значит, что мы должны лишать себя взаимной выгоды", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя потенциал российско-американского сотрудничества. Он также добавил, что эта позиция продиктована "здравым смыслом".
Песков также подчеркнул, что потенциал взаимовыгодного сотрудничества между России и США в различных областях "трудно переоценить".
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