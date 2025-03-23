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Россия нарастила объем поставок железа и стали в Южную Корею
Россия нарастила объем поставок железа и стали в Южную Корею - 23.03.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила объем поставок железа и стали в Южную Корею
Россия за февраль этого года нарастила импорт железа и стали в Южную Корею до максимальных показателей с сентября прошлого года, подсчитало РИА Новости по... | 23.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-23T10:07+0300
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МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия за февраль этого года нарастила импорт железа и стали в Южную Корею до максимальных показателей с сентября прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. По итогам месяца страна импортировала железа и стали из России на 10,6 миллиона долларов. За месяц поставки выросли на 7,2%, а вот в годовом выражении упали втрое. Больше всего было поставлено передельного чугуна, необходимого для производства стали, - на 6,5 миллиона долларов. Также экспортировались отходы и лом черных металлов - на 2,5 миллиона долларов и ферросплавы - на 1,6 миллиона. Россия по поставкам черных металлов в Корею стала 12-й. В январе она занимала 13-е место, а в прошлом феврале - 8-е. В пятерку по итогам февраля этого года вошли Китай (356,2 миллиона долларов), Япония (289,8 миллиона), Индонезия (30,6 миллиона), Вьетнам (30,18 миллиона) и Индия (30,17 миллиона).
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Россия нарастила объем поставок железа и стали в Южную Корею
Россия нарастила объем поставок железа и стали в Южную Корею до максимума с сентября
МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Россия за февраль этого года нарастила импорт железа и стали в Южную Корею до максимальных показателей с сентября прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
По итогам месяца страна импортировала железа и стали из России на 10,6 миллиона долларов. За месяц поставки выросли на 7,2%, а вот в годовом выражении упали втрое.
Больше всего было поставлено передельного чугуна, необходимого для производства стали, - на 6,5 миллиона долларов. Также экспортировались отходы и лом черных металлов - на 2,5 миллиона долларов и ферросплавы - на 1,6 миллиона.
Россия по поставкам черных металлов в Корею стала 12-й. В январе она занимала 13-е место, а в прошлом феврале - 8-е. В пятерку по итогам февраля этого года вошли Китай (356,2 миллиона долларов), Япония (289,8 миллиона), Индонезия (30,6 миллиона), Вьетнам (30,18 миллиона) и Индия (30,17 миллиона).
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