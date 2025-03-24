https://1prime.ru/20250324/adg-856069682.html
АдГ рекордно сократила отставание от ХДС/ХСС, показал опрос INSA
АдГ рекордно сократила отставание от ХДС/ХСС, показал опрос INSA - 24.03.2025, ПРАЙМ
АдГ рекордно сократила отставание от ХДС/ХСС, показал опрос INSA
Правая партия "Альтернатива для Германии" достигла рекордного показателя в 23,5 %, сократив разрыв с победившим на выборах блоком Христианско-демократического и | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T22:54+0300
2025-03-24T22:54+0300
2025-03-24T22:54+0300
политика
адг
хдс
опрос
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БЕРЛИН, 24 мар - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" достигла рекордного показателя в 23,5 %, сократив разрыв с победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) c 4 до 3,5%, свидетельствуют результаты еженедельного опроса института INSA для газеты Bild. "Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный для АдГ в опросах INSA", — приводит издание слова главы института Херманна Бинкерта. По его оценке, максимальный электоральный потенциал АдГ составляет даже 30,5 %. На выборах в Бундестаг АдГ отставала от блока на 7,8 процентных пунктов. Если рассматривать ХДС и ХСС отдельно, то с текущими 23,5% АдГ на 2,5 процентных пункта опережает ХДС, у которого без учета голосов ХСС всего 21 вместо 27%, не изменившихся с прошлого опроса. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ведет с ХДС/ХСС переговоры об образовании правящей коалиции, снизился с момента прошлого опроса с 15% до 14,5%. Популярность "Зеленых" составляет 12%, "Левой" партии – 10,5 %. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) пользуется поддержкой 4,5 % респондентов, не достигая минимума для возможного вхождения в бундестаг. Опрос проводился с 21 по 23 марта, в нем приняли участие 2004 человек. Статистическая погрешность не указывается. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
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адг, хдс, опрос
Политика, АдГ, ХДС, опрос
АдГ рекордно сократила отставание от ХДС/ХСС, показал опрос INSA
Опрос INSA: АдГ достигла рекордного результата, сократив разрыв с ХДС/ХСС
БЕРЛИН, 24 мар - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" достигла рекордного показателя в 23,5 %, сократив разрыв с победившим на выборах блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) c 4 до 3,5%, свидетельствуют результаты еженедельного опроса института INSA для газеты Bild.
"Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный для АдГ в опросах INSA", — приводит издание слова главы института Херманна Бинкерта. По его оценке, максимальный электоральный потенциал АдГ составляет даже 30,5 %.
На выборах в Бундестаг АдГ отставала от блока на 7,8 процентных пунктов. Если рассматривать ХДС и ХСС отдельно, то с текущими 23,5% АдГ на 2,5 процентных пункта опережает ХДС, у которого без учета голосов ХСС всего 21 вместо 27%, не изменившихся с прошлого опроса.
Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая ведет с ХДС/ХСС переговоры об образовании правящей коалиции, снизился с момента прошлого опроса с 15% до 14,5%. Популярность "Зеленых" составляет 12%, "Левой" партии – 10,5 %. "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) пользуется поддержкой 4,5 % респондентов, не достигая минимума для возможного вхождения в бундестаг.
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Опрос проводился с 21 по 23 марта, в нем приняли участие 2004 человек. Статистическая погрешность не указывается.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла правая партия "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ канцлера ФРГ Олафа Шольца заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.