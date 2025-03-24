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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг - 24.03.2025, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг
Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:46+0300
2025-03-24T13:46+0300
россия
вьетнам
аэрофлот
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении авиакомпании. "С 27 апреля будем летать из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно - по понедельникам", - сообщили в авиакомпании. Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама начались 22 марта. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты полетов до Нячанга с двух до трех раз в неделю с 1 апреля. Вьетнам - одно из популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам 2024 года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров. "Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
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россия, вьетнам, аэрофлот
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Аэрофлот
13:46 24.03.2025
 
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Нячанг с конца апреля

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска авиакомпании "Аэрофлот" в Москве.
Вывеска авиакомпании Аэрофлот в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении авиакомпании.
"С 27 апреля будем летать из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно - по понедельникам", - сообщили в авиакомпании.
Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама начались 22 марта. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты полетов до Нячанга с двух до трех раз в неделю с 1 апреля.
Вьетнам - одно из популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам 2024 года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров.
"Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2025
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском
21 марта, 10:53
 
РОССИЯВЬЕТНАМАэрофлот
 
 
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