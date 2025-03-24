https://1prime.ru/20250324/aeroflot-856051663.html
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг - 24.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг
Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении... | 24.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-24T13:46+0300
2025-03-24T13:46+0300
2025-03-24T13:46+0300
россия
вьетнам
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении авиакомпании. "С 27 апреля будем летать из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно - по понедельникам", - сообщили в авиакомпании. Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама начались 22 марта. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты полетов до Нячанга с двух до трех раз в неделю с 1 апреля. Вьетнам - одно из популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам 2024 года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров. "Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
https://1prime.ru/20250321/avia-855986013.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_9e3f43c07508759cd5aa527ac4f6bb03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, аэрофлот
РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, Аэрофлот
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы в Нячанг с конца апреля
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении авиакомпании.
"С 27 апреля будем летать из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно - по понедельникам", - сообщили в авиакомпании.
Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама начались 22 марта. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты полетов до Нячанга с двух до трех раз в неделю с 1 апреля.
Вьетнам - одно из популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам 2024 года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров.
"Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.
"Аэрофлот" увеличит частоту полетов между Москвой и Мурманском