https://1prime.ru/20250324/aeroflot-856051663.html

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг - 24.03.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличит частоту полетов из Москвы во вьетнамский Нячанг

Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении... | 24.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-24T13:46+0300

2025-03-24T13:46+0300

2025-03-24T13:46+0300

россия

вьетнам

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975271_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_1de335c08e58f821491d20a5fd3fc694.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 апреля увеличивает частоту полетов из Москвы до вьетнамского курорта Нячанг с трех до четырех раз в неделю, говорится в сообщении авиакомпании. "С 27 апреля будем летать из Москвы в Нячанг (аэропорт Камрань, Вьетнам) до четырех раз в неделю. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Москвы по воскресеньям, а обратно - по понедельникам", - сообщили в авиакомпании. Регулярные рейсы в крупнейший курортный город Вьетнама начались 22 марта. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты полетов до Нячанга с двух до трех раз в неделю с 1 апреля. Вьетнам - одно из популярных международных направлений "Аэрофлота". По итогам 2024 года авиакомпания перевезла между Москвой и Хошимином более 73 тысяч пассажиров. "Аэрофлот" - российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы - 55,3 миллиона.

https://1prime.ru/20250321/avia-855986013.html

вьетнам

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вьетнам, аэрофлот